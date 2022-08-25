中職／陳晨威完成生涯百盜 中職史上第7快
中華職棒樂天桃猿隊今天作客台中洲際棒球場迎戰中信兄弟，桃猿隊外野手陳晨威第5局盜上三壘，完成生涯百盜里程碑，為聯盟史上第27人，出賽354場完成紀錄，也是史上第7快。
現年24歲的陳晨威2018年中職季中選秀會第2輪獲得桃猿隊指名，2019年獲選為新人王，2020年更以42次盜壘成功，奪得盜壘王獎項。
今年球季開打前，陳晨威生涯累積82盜，截至今天賽前，本季17次盜壘成功，僅次於隊友成晉的18盜。
陳晨威賽前距離生涯百盜只差一步，今天出戰中信兄弟一役，先發第9棒、守中外野，5局上敲安上壘後，隊友林立同樣擊出安打，在輪到成晉打擊時，陳晨威趁機盜上三壘，個人本季第18次盜壘成功。
陳晨威歷經出賽354場，完成生涯百盜，成為聯盟史上第27名完成這項紀錄的選手，也是史上第7快，目前最快完成百盜的選手仍是由前味全龍洋砲大帝士所保持，僅花135場就完成。
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