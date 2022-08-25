快訊

水情告急！ 基隆、新北汐止區 9月3日起夜間減壓供水

兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

殉職警家屬怒吼廢死團體下地獄 呂捷：路人沒有權力談原諒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／宋家豪連兩天壓制軟銀 本季第14場中繼成功到手

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
宋家豪。 截圖自悍創運動經紀(資料照)
宋家豪。 截圖自悍創運動經紀(資料照)

旅日好手宋家豪連續兩天登板對戰軟銀隊，今天8局上亮相，用21球完成1局任務未失分，奪下本季第14場中繼成功，樂天隊終場7：5獲勝，避過3連戰遭橫掃的命運。

樂天先發投手釜田佳直只投1局失4分退場，第2任投手鈴木翔天2局上再失1分，但軟銀先發投手板東湧梧更慘，首局就被打了12人次，包括5支安打，4次四死球（1次觸身球），一口氣失掉7分，讓球隊陷入苦戰。

樂天採用投手車輪戰，打完前7局7：5領先，8局上宋家豪登板，也是全隊第7任投手，連續解決兩名打者後，被揮出安打、保送形成一、二壘有人，最後順利化解危機。

宋家豪連兩天對軟銀中繼成功，近5天拿到3中繼，本季戰績4勝2敗14中繼、防禦率2.33。

旅日埼玉西武獅隊台灣野手吳念庭今天4打數摃龜，還吞下2次三振

【中央社／25日電】

西武獅隊昨天讓出太平洋聯盟龍頭寶座後，賽前僅落後福岡軟銀鷹隊0.5場勝差，西武獅隊今天繼續在客場千葉海洋球場與千葉羅德海洋隊交手。

吳念庭賽前連5場敲安，且近3場都有雙安演出，今天先發第5棒，但改守三壘，2局上吞下三振後，4局上擊成投手前滾地球，第5局敲成左外野飛球遭接殺，8局上吞下個人單場第2K，此役4打數無安打，賽後打擊率2成29。

今天西武獅、羅德隊一役砲聲隆隆，全場出現5支全壘打，西武獅靠著外崎修汰、源田壯亮、栗山巧開轟，一度取得5比3領先，羅德隊第8局攻下2分，扳平戰局，9局下靠著三木亮再見安打，以6比5氣走西武獅。

宋家豪 樂天

延伸閱讀

日職／吳念庭連3場雙安 宋家豪中繼1局無失分

日職／吳念庭單場2安1得分 宋家豪中繼成功

日職／吳念庭敲安 宋家豪後援1局無失分

日職／吳念庭連2場無安打獲1保送 宋家豪投1局無失分

相關新聞

中職／洋將第一人！悍將確定將羅力的39號球衣引退

富邦悍將隊洋投羅力即將於9月引退，9月2日將是最後一次在主場新莊棒球場先發出賽，賽後悍將球團為羅力舉辦引退儀式並引退羅力...

日職／王柏融二軍轟出滿貫砲 下一打席挨觸身球傷退

日本職棒火腿隊台將王柏融今天在二軍轟出滿貫砲，但是下個打席卻被觸身球砸中而提前退場，台日球迷都很關心，「希望大王別受傷啊...

中職／「新的國師嫂嗎？」 台南Josh和前小龍女在車上共舞

知名棒球YouTuber「台南Josh」歷經家暴事件後，粉絲也相當關心何時能看到「新國師嫂」上位，而他昨日晚間在IG上傳一段影片，竟是和前味全龍啦啦隊創團成員梔梔一同在車上跳舞，讓網友直呼「這個是新的

中職／球帽跟不上的郭天信 鋼龍想拿一周份珍奶跟他賭

味全龍隊外野手郭天信跑起來，連自己的帽子都跟不上，場上掉帽子的頻率多到球迷都關注，他笑說自己真的沒算過掉帽次數，倒是洋投...

中職／遭象迷怒嗆「小丑、餵球機」 麥力德給出高EQ回應

昨與樂天桃猿之戰中信兄弟新洋投麥力德從牛棚出發，不料不僅敗掉先發投手官大元勝投，還一局痛失5分，賽後他的個人社群慘遭百萬象迷「出征」，不過麥力德也給出高EQ回應，「謝謝你們的好話。」 昨日兄弟派

中職／陳晨威3分砲加生涯百盜 兄弟洋投麥力德吞首敗

中信兄弟、樂天桃猿隊今天在台中洲際球場交手，猿隊打完前5局1：2落後，6局上從兄弟洋投麥力德的手中攻下5分，終場以6：2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。