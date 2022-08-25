日職／宋家豪連兩天壓制軟銀 本季第14場中繼成功到手

旅日好手宋家豪連續兩天登板對戰軟銀隊，今天8局上亮相，用21球完成1局任務未失分，奪下本季第14場中繼成功，樂天隊終場7：5獲勝，避過3連戰遭橫掃的命運。

樂天先發投手釜田佳直只投1局失4分退場，第2任投手鈴木翔天2局上再失1分，但軟銀先發投手板東湧梧更慘，首局就被打了12人次，包括5支安打，4次四死球（1次觸身球），一口氣失掉7分，讓球隊陷入苦戰。

樂天採用投手車輪戰，打完前7局7：5領先，8局上宋家豪登板，也是全隊第7任投手，連續解決兩名打者後，被揮出安打、保送形成一、二壘有人，最後順利化解危機。

宋家豪連兩天對軟銀中繼成功，近5天拿到3中繼，本季戰績4勝2敗14中繼、防禦率2.33。

旅日埼玉西武獅隊台灣野手吳念庭今天4打數摃龜，還吞下2次三振

【中央社／25日電】

西武獅隊昨天讓出太平洋聯盟龍頭寶座後，賽前僅落後福岡軟銀鷹隊0.5場勝差，西武獅隊今天繼續在客場千葉海洋球場與千葉羅德海洋隊交手。

吳念庭賽前連5場敲安，且近3場都有雙安演出，今天先發第5棒，但改守三壘，2局上吞下三振後，4局上擊成投手前滾地球，第5局敲成左外野飛球遭接殺，8局上吞下個人單場第2K，此役4打數無安打，賽後打擊率2成29。

今天西武獅、羅德隊一役砲聲隆隆，全場出現5支全壘打，西武獅靠著外崎修汰、源田壯亮、栗山巧開轟，一度取得5比3領先，羅德隊第8局攻下2分，扳平戰局，9局下靠著三木亮再見安打，以6比5氣走西武獅。