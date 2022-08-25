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中職／安得勝若調整不及 丘昌榮：由土投頂替也是選項

中央社／ 台北25日電
富邦悍將隊新洋投安得勝。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊新洋投安得勝。記者陳正興／攝影

中職富邦悍將新洋投安得勝日前手指再度破皮，若屆時調整不及，來不及升上一軍，總教練丘昌榮今天說，由本土投手陳鴻文、李子強、楊彬與游霆崴之間挑選頂替先發也是選項。

洋投羅力（Mike Loree）從2012年來台展開中職生涯，今年一軍登錄滿81天就可集滿9年年資，隔年起就可以適用「羅力條款」，將可不占洋將名額，但為了陪伴家人，他日前決定引退，預計9月中返美。

悍將原先安排羅力離台前，在主場還會再先發2場，1場是今天，另一場則是9月2日，球團當天也會為羅力辦引退儀式，不過因新洋投安得勝（TannerAnderson）近日在二軍登板，手指再度破皮，屆時能否順利頂替羅力進入先發輪值，也成未知數。

丘昌榮今天賽前接受媒體聯訪時表示，球團有帶安得勝去輔大醫院檢查，外籍投手教練羅曼（OrlandoRoman）也有與安得勝溝通先暫緩練投，待8月29日再讓安得勝貼紮投球。

不過，丘昌榮昨天曾表達，若新洋投安得勝調整不及，會與羅力討論是否再投1場，他今天強調，本土投手也可能是選項之一，人選包括陳鴻文、李子強、楊彬與游霆崴，屆時會與二軍教練團討論，找出合適人選。

至於其他洋投，丘昌榮表示，有在討論是否讓目前待在牛棚洋投富藍戈（Enderson Franco）轉任先發，但因牽涉先發投手用球數較多、體能等問題，都必須納入考量。

羅力 丘昌榮 中職

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