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中職／羅力主場告別秀吸睛 新莊球場內野席爆滿倒數
富邦悍將隊今晚將在新莊球場迎戰味全龍隊，洋投羅力挑戰本季第5勝、生涯第102勝，他在新莊主場最後一戰是9月2日對戰樂天桃猿隊，球團表示內野票幾乎賣完，只剩不到100張。
新莊球場觀眾容量12150人，包括內野8150席、外野4000席，羅力主場告別秀引發熱潮，球團指出，內野席熱賣超過8000張，外野還有不少票，呼籲球迷趕快把握機會。
羅力生涯101勝在中職史上排名第3，日前突然宣布，因為家庭因素確定9月中離台，造成圈內震撼；從目前情況看來，他還有兩場先發任務，教練團不排除讓他多投1場，不過要看投手群調度，仍待雙方仔細討論。
悍將隊新洋投安得勝因為手指破皮，暫時無法在一軍出賽，9月2日之後如果還有問題，教練團考量羅力再投1場，他也說會全力協助球隊。
羅力是否延伸第3場先發，目前還未定案，悍將隊總教練丘昌榮點名陳鴻文、游霆崴、李子強、楊彬，到時都是考量先發人選。
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