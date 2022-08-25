日職／王柏融二軍敲安 火腿不敵橫濱

效力於日職北海道日本火腿鬥士隊的台灣野手王柏融今天在二軍出戰橫濱DeNA，3打數1安打，但火腿隊全場敲出7支安打，都未能添得分數，最終以0比3落敗。

日本職棒二軍例行賽火腿隊出戰橫濱隊，王柏融前一役替補上陣，2打數無安打，今天重返先發行列，擔任第4棒、守左外野。

王柏融今天2局下敲安後盜壘失敗，3局下在2出局、滿壘情況下吞下三振，第6局上場時，面對一壘有人時，擊出二壘方向滾地球造成雙殺。

橫濱隊首局就靠著粟飯原龍之介從投手金子千尋手中敲出陽春全壘打，先馳得點，6局上攻勢再起，勝又温史率先安打上壘，小深田大地敲安送回1分，代打的梶原昂希靠著對手失誤上壘，田部隼人隨後再補上1支安打，追加分數，橫濱隊單局進帳2分。

火腿隊全場揮出7支安打、1分未得，最終以0比3輸球，王柏融此役3打數1安打，賽後打擊率2成96。