影／中職台鋼雄鷹狀元曾子祐簽約金570萬 合約總值710萬

中華職棒第6隊台鋼雄鷹，今天舉行隊史首位狀元曾子祐加盟記者會，並宣布簽約金570萬、激勵獎金140萬，合約總值為710萬元，僅次於「阿甘」蔡仲南的600萬元、劉基鴻的590萬元，居中職史上第三位。曾子祐將披上背號1號球衣，象徵台鋼隊史加盟的首位及所簽下的第一位球員。

曾子祐經歷桃園中平少棒、新明青少棒及平鎮青棒磨練，今年高中畢業投入中職季中選秀，堪稱目前業餘棒球界最佳游擊手。

台鋼球團董事長王炯棻在記者會中宣布，曾子祐將披上1號戰袍，代表曾子祐是球隊靈魂人物，期許他能維持業餘時期的堅韌心態及拼戰精神，繼續帶領球隊成長。