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影／中職台鋼雄鷹狀元曾子祐簽約金570萬 合約總值710萬

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
選秀狀元曾子祐在加盟台鋼雄鷹記者會中，靦腆比出雄鷹飛翔手勢。記者侯永全／攝影
選秀狀元曾子祐在加盟台鋼雄鷹記者會中，靦腆比出雄鷹飛翔手勢。記者侯永全／攝影

中華職棒第6隊台鋼雄鷹，今天舉行隊史首位狀元曾子祐加盟記者會，並宣布簽約金570萬、激勵獎金140萬，合約總值為710萬元，僅次於「阿甘」蔡仲南的600萬元、劉基鴻的590萬元，居中職史上第三位。曾子祐將披上背號1號球衣，象徵台鋼隊史加盟的首位及所簽下的第一位球員。

曾子祐經歷桃園中平少棒、新明青少棒及平鎮青棒磨練，今年高中畢業投入中職季中選秀，堪稱目前業餘棒球界最佳游擊手。

台鋼球團董事長王炯棻在記者會中宣布，曾子祐將披上1號戰袍，代表曾子祐是球隊靈魂人物，期許他能維持業餘時期的堅韌心態及拼戰精神，繼續帶領球隊成長。

曾子祐表示，在加入平鎮高中後，因選手的實力都很強，怕沒有能力與其他球員競爭，且因陷入低潮常常打不出安打，因此，曾想放棄打球，後來經過與家人的溝通與鼓勵，才重拾打球的熱誠與信心。他也在記者中向獻花祝福他的母親說「謝謝」，讓他在棒球路上沒有放棄，堅持走到現在。

台鋼球團董事長王炯棻（左）在記者會中宣布，曾子祐（右）將披上1號戰袍，代表曾子祐是球隊靈魂人物。記者侯永全／攝影
台鋼球團董事長王炯棻（左）在記者會中宣布，曾子祐（右）將披上1號戰袍，代表曾子祐是球隊靈魂人物。記者侯永全／攝影

曾子祐 台鋼雄鷹 平鎮高中

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