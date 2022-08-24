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中職／不想「空氣」選秀 台鋼30人完全簽約機率高

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼以570萬元簽約金與狀元曾子祐簽約，今年選秀總計選進30人，應該不會出現選到「空氣」的狀況。 記者侯永全／攝影
台鋼以570萬元簽約金與狀元曾子祐簽約，今年選秀總計選進30人，應該不會出現選到「空氣」的狀況。 記者侯永全／攝影

台鋼雄鷹隊今天簽下隊史第一人，以570萬元簽約金與狀元曾子祐簽約，今年選秀總計選進30人，應該不會出現選到「空氣」的狀況，董事長王炯棻表示：「30位都簽下的機率非常高。」目前進度整體已談過2到3輪。

台鋼今天為曾子祐舉辦簽約記者會，公布總值為710萬元的合約，其中簽約金570萬元、激勵獎金140萬元，而今年台鋼雄鷹加入中職，在季中選秀會一共選了26輪，受惠新球隊優惠，前4輪可以多選1人，一共選了30名好手。

對於接下來的簽約進度，王炯棻表示：「目前都按表操課，狀元郎先簽下來，後面會盡快完成，30位應該都會簽下，機率非常高，應該很快就有結果跟大家報告。」

由於中職新人簽約期限定在9月12日，領隊劉東洋表示，目前都已經談過2輪到3輪，合約差距逐漸拉近中，「9月初會比較明朗，完成之後會一併向大家報告。」

簽約之後就是訓練，台鋼今年預計9月開始在澄清湖球場展開訓練，一路到12月中旬，由於之後球場要進行整建，劉東洋表示，明年開始訓練場地的選項很多，還在評估當中。

台鋼雄鷹 曾子祐 中職

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