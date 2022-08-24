中職／台鋼找井端弘和強力指導 原因就是曾子祐

台鋼雄鷹隊今年邀請井端弘和擔任客座守備教練，預計10月初來台指導兩周，領隊劉東洋透露，最大原因就是為了狀元曾子祐，強化球隊的內野守備。

台鋼前天公布邀請前日職金手套井端弘和擔任客座教練，預計9月底在澄清湖球場開訓，現有統籌教練林振賢、外野守備教練黃甘霖外，還預計尋找其他外籍教練，包含客座教練總數在7到8位左右，9月時會公布名單。

台鋼雄鷹董事長王炯棻表示，教練團都有人選，後面會陸續公布，「最重要的總教練當然壓軸。」劉東洋表示，外籍教練會以守備、投手、體能教練為主。

當初決定邀請井端弘和的起源，劉東洋今天在曾子祐加盟記者會上表示，「當初決定選擇子祐，就想過如何讓他進入職棒後能夠再成長，最直接的方式就是透過教練指導，日本球員的守備是世界知名，訓練上也很嚴格。」

拿過太平洋聯盟7屆金手套的井端弘和是合適人選，劉東洋表示，由於井端現在並無日職球團教練合約，因此可以很快展開接觸，成功邀請來台，「10月先來2周，未來希望春訓也能繼續合作。」

劉東洋表示，邀請井端弘和是借重他在守備上的經驗，能夠幫助到曾子祐之外，「球隊今年選秀也選進滿多內野手，希望能夠幫助他們成長。」另外劉東洋也點出，井端弘和在短打、跑壘上的經驗，也很值得球員學習。

曾子祐表示，很開心井端弘和即將來台執導，「井端教練球員時期也非常好，拿過多次金手套，會對我有很大幫助，希望學習守備，尤其是小細節、基本功，日本訓練方式不同，希望在他來的時候多學一點。」