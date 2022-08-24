中職／偶像變對手 18歲曾子祐最想對決40歲潘威倫
選秀狀元1成為台鋼雄鷹隊第一名簽約選手，開始正式踏上職棒之路，最快後年站上一軍賽場，他期待屆時還有機會與偶像「嘟嘟」潘威倫對決，「想看看誰拿下勝利」。
曾子祐因父親是統一集團資深員工，加上阿嬤家在台南，全家都是統一獅的球迷，小時候多次參加統一獅夏令營，曾與包括潘威倫、鄧志偉、陳鏞基等球星合影，如今要與偶像們站上同一個戰場。
今天加盟記者會上，曾子祐被問到後年在一軍最想對戰的球員，他立刻回答：「最想對潘威倫，小時候參加統一夏令營有跟他合照過，現在變對手，想看看誰拿下勝利。」根據規定台鋼明年要先在二軍出賽，2024年才可升上一軍。
40歲的潘威倫中職生涯進入第20年，本季在一軍出賽7場（6場先發），防禦率4.24，共投34局，生涯累積147勝的聯盟紀錄持續堆高中，但要等到曾子祐上一軍，還要再拚2年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言