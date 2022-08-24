中職／偶像變對手 18歲曾子祐最想對決40歲潘威倫

選秀狀元1成為台鋼雄鷹隊第一名簽約選手，開始正式踏上職棒之路，最快後年站上一軍賽場，他期待屆時還有機會與偶像「嘟嘟」潘威倫對決，「想看看誰拿下勝利」。

曾子祐因父親是統一集團資深員工，加上阿嬤家在台南，全家都是統一獅的球迷，小時候多次參加統一獅夏令營，曾與包括潘威倫、鄧志偉、陳鏞基等球星合影，如今要與偶像們站上同一個戰場。

今天加盟記者會上，曾子祐被問到後年在一軍最想對戰的球員，他立刻回答：「最想對潘威倫，小時候參加統一夏令營有跟他合照過，現在變對手，想看看誰拿下勝利。」根據規定台鋼明年要先在二軍出賽，2024年才可升上一軍。

40歲的潘威倫中職生涯進入第20年，本季在一軍出賽7場（6場先發），防禦率4.24，共投34局，生涯累積147勝的聯盟紀錄持續堆高中，但要等到曾子祐上一軍，還要再拚2年。