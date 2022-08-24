中職／差點放棄棒球變選秀狀元 曾子祐穿上1號進台鋼

台鋼雄鷹隊今天為選秀狀元曾子祐舉辦簽約記者會，作為隊史第一名選手，要穿起1號背號，還有570萬、高中生史上第二高簽約金的頭銜，曾子祐說：「責任開始，壓力開始。」

台鋼雄鷹董事長王炯棻宣布曾子祐背號十，也解說曾子祐背負的兩個「第一」，「是我們挑中的第一個選手，也是隊史第一個簽約進入球隊的選手。」1號代表著球隊靈魂人物，「希望維持他過去的堅韌心態，帶領整個球隊，一樣的堅毅、認真、負責、守紀律。」

曾子祐則表示，自己原本想選66號，因為跟游擊守位代表的6號，加上自己綽號「祐祐」諧音，如今披上1號ㄝ，「謝謝球團給我1號，非常榮幸，也會拿出該有的實力。」

記者會上，曾子祐的母親蔡佩娟也獻上花束及擁抱，曾子祐表示：「從小到大打球很辛苦，家人一直很支持，不會給我壓力，才能一路進步，國中有點想放棄，家人、媽媽還是告訴我試試看，沒有拚到也沒關心。」

台鋼雄鷹隊今天為選秀狀元曾子祐（右）舉辦簽約記者會，台鋼雄鷹董事長王炯棻（左）為他戴上球帽。記者侯永全／攝影

曾子祐國三陷入打擊低潮，安打難產，接下來要加入強手如雲的平鎮高中，擔心自己實力不足競爭，一度想轉念餐飲科，不過那時候媽媽跟他說：「給自己多一點信心，不要放棄，放棄可能會後悔。」

曾子祐重新回到最愛的棒球懷抱，在高中三年扛起游擊重任，也拚出狀元身價，記者會上回顧這段歷程，媽媽忍不住熱淚盈眶，曾子祐表示：「被選到當下很開心，但也知道才開始，心態不能鬆懈，挑戰才開始，後面有很難的路要走。」