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中職／台鋼狀元曾子祐簽約金570萬元 高中生史上第二高

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹隊今天為選秀狀元曾子祐（右）舉辦簽約記者會，台鋼雄鷹董事長王炯棻（左）為他戴上球帽。記者侯永全／攝影
台鋼雄鷹隊今天為選秀狀元曾子祐（右）舉辦簽約記者會，台鋼雄鷹董事長王炯棻（左）為他戴上球帽。記者侯永全／攝影

中華職棒第6隊台鋼雄鷹今天舉辦記者會，宣告隊史首名狀元曾子祐加盟，雙方簽下合約總值710萬元，包含簽約金570萬、激勵獎金140萬，簽約金創下歷年高中生第二高，合約總值追平高中生最高。

18歲的曾子祐是今年平鎮高中應屆畢業生，游擊守備穩定，標準的打跑守三拍子好手，7月季中選秀獲得台鋼第一指名，成台鋼雄鷹隊史第一名簽約選手，在今天記者會上，台鋼雄鷹球團董事長王炯棻親自宣布曾子祐將穿上1號球衣。

王炯棻表示，背號1號代表球隊靈魂人物，希望維持他過去的堅韌心態，繼續在職棒發展，我們知道他的自律，期待他背負起1號球衣，帶領整個球隊，一樣的堅毅、認真、負責、守紀律

台鋼也公布曾子祐的合約價碼，簽約金為570萬元，在歷屆高中狀元郎中，僅次於劉基鴻的590萬元，躍居史上第二，也擠下富邦悍將隊戴培峰的560萬元；合約總值高中生最高原本是統一獅隊林子豪的710萬元，曾子祐也追平紀錄。

今年台鋼雄鷹加入中職，明年要從二軍先打起，季中選秀會一共選了26輪，受惠新球隊優惠，前4輪可以多選1人，一共選了30名好手。

台鋼雄鷹 曾子祐 選秀

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