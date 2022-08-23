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中職／悍將5度刷爆樂天 丘總看到隊內有種氛圍在形成

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將以10:2擊敗樂天桃猿，賽後球員擊掌慶祝。記者余承翰／攝影
富邦悍將以10:2擊敗樂天桃猿，賽後球員擊掌慶祝。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊今天以10：2大勝樂天桃猿隊，本季5度刷爆猿軍，5場攻下9分以上的比賽都是對上猿隊，這一物剋一物的道理何解？總教練丘昌榮說：「可能比較沒有壓力吧！」他也提到隊內形成彼此激勵的氛圍，不管有沒有上場，都是希望團隊可以更好。

猿隊今年戰績飛天，但碰到悍將已經多次吃癟，今天勝投王狂威的防禦率還因悍將而大暴漲，第2局被打了11人次、灌進7分是關鍵，而這已是狂威連續第4周對上悍將，悍將想不熟悉他也難。

對於此役從狂威手上攻下9分，丘總表示，「因為他都一直排相同的對我們，打了第四周了。」他坦言，先前對戰數據不佳，這樣的安排也是合理，「我們就…誰投都一樣，就自然。」

為何面對猿隊一再暴打？丘昌榮說：「可能沒有壓力吧！」他進一步提到隊內近期氛圍，「我是覺得最近球員彼此互相討論、練習，像是申皓瑋下來，換于森旭去守備，就有互相激勵的動作，王詩聰上去時也是，阿德（張進德）也都會去鼓勵隊友，即使沒上場，都是希望團隊會越來越好。」

富邦悍將2局下單局8支安打攻下7分。記者余承翰／攝影
富邦悍將2局下單局8支安打攻下7分。記者余承翰／攝影
富邦悍將先發投手江少慶7局僅失2分，拿下本季第3勝。記者余承翰／攝影
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丘昌榮 樂天桃猿 富邦悍將

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