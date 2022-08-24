中職／辛元旭單局2支二壘打史上15次 請教王勝偉攻擊策略

中職富邦悍將隊野手辛元旭近期長打發揮不錯，今天單局2支二壘打、為史上第15次，近9場出賽超過一半安打是長打，辛元旭近期更能運用下盤力量攻擊，也會多問王勝偉攻擊策略。

中華職棒富邦悍將隊野手辛元旭近期打擊狀況調整不錯，今天賽前8場出賽（6場先發），總計敲出7支安打、有3發全壘打，全壘打數追平個人去年整季全壘打數。

辛元旭今天與樂天桃猿隊比賽先發打8棒、守三壘，2局率先敲出二壘打開啟攻勢，單局第2次打擊機會再敲出二壘打，單局敲出2支二壘打為生涯首次、史上第15次，上一次聯盟出現單局2支二壘打是2021年8月13日樂天桃猿隊的朱育賢。

辛元旭今天單場2安貢獻2分打點、表現不錯，他表示前幾天教練有跟他和董子恩深談，接下來有新的洋砲報到，要想辦法加強自己，辛元旭則調整好心態，不去想洋將的身分，當作一般隊友的競爭。

近期手感不錯、長打也比較多，辛元旭表示，沒有特別什麼調整，就是按照練習的方式，比賽中確實執行，真的要找出不同的地方，應該是揮棒方式，這陣子比較可以用到下盤力量去打球。

辛元旭表示，不會特別追求長打，確實擊球、打到好的擊球點自然會形成安打，平常也會多問多學，最常請教的對象是學長王勝偉，王勝偉主要會提供一些場上策略、投手配球等應對想法。