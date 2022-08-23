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中職／找回遺失的控制力 江少慶跟著搖頭公仔點點頭

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊投手江少慶。記者陳宛晶／攝影
富邦悍將隊投手江少慶。記者陳宛晶／攝影

今天的江少慶，真的「I am good」。富邦悍將隊王牌投手江少慶找回遺失的控制力，今天面對樂天桃猿隊先發7局失2分，打線也全力相挺，悍將以10：2血洗猿隊，他拿下第3勝、單場MVP賽後，在頒獎台上跟著自己的搖頭娃娃一起點起頭來有夠可愛。

江少慶本季成績有如一張皺了的ACE，前13場先發有6場投不滿5局，飽受外界質疑，甚至有下二軍的聲浪，球隊將他留在一軍調整，拉長休息天數，今天再上戰場繳出好投。

總教練丘昌榮認為關鍵是找回控制力，「他的球威本來就有，只是之前控制的部分沒那麼好，上周讓他跳過一次，我想對他有些幫助，投手教練這邊也是共同努力。」但他不想誇太早，「也不要給他太多關注，就讓他順著走，可能對他也會好一點。」

休息天數拉長，江少慶自認技術面沒有什麼差異，「只是讓自己多點時間冷靜，心境再放鬆一點。」他從賽前做操、牛棚練投到攻守交換時都戴上耳機，主要用意是「跟自己對話，告訴自己最大的敵人是自己。」

面對外界的質疑聲浪，他說：「自己在當下還是把工作做好，日子還是要過，比賽還是要進行，勇敢面對比賽，謝謝大家關心。」繳出一場好投後並沒有因此鬆了口氣，「今天的表現只是讓自己更有目標，希望可以把好的表現延續下去，把好的感覺找回來。」

打線以火力相挺，江少慶抱持滿滿感激，「滿開心的，棒球就是團體合作。」他說，希望能給今天自己的表現高分一點，「也讓自己累積信心， 持續到下一場和之後更多的比賽。」

江少慶 樂天桃猿 牛棚

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