快訊

白髮人送黑髮人…台南警曹瑞傑殉職 阿嬤一句話令人鼻酸

新北蘆洲傳槍響！聚眾鬥毆持刀對峙 員警連開5槍控制場面

林依晨曝女兒無遮正臉模樣 網友看到亮點驚呼：好可愛

中職／皺了的ACE重新燙平 江少慶7局好投擒服桃猿

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊投手江少慶。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊投手江少慶。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊今天祭出「愛慶baby打線」，第2局灌進本季最海量的7分大局，終場以10：2擊敗樂天桃猿隊，江少慶先發7局失2分，拿下本季第3勝；悍將本季5次狂攻9分以上，苦主都是猿隊。

猿隊推出以10勝居勝投王的洋投狂威先發，這是他連續第4周對上悍將，此役踢到大鐵板，先發4局、共用95球退場，被敲11安打、失9分都是責失分，防禦率從賽前的2.55暴漲到3.26。

狂威的「核爆」發生在第2局，還沒取得出局數，先被連6棒敲出安打，解決戴培峰、高國麟後，林益全、辛元旭又是安打，其中辛元旭單局敲出兩支二壘打，悍將串聯出罕見的7分大局，也是悍將本季單局最多得分。

狂威在中職單場最多失分之役原為去年10月7日，當時對手也是悍將，投7局被敲10安打、失7分，此役再由悍將刷新他的最慘烈戰役。此外，悍將本季共有5場單場攻下9分以上的比賽，對手全是猿隊，成為「無敵桃猿」今年最難纏的宿敵。

江少慶本季成績有如一張皺了的ACE，今天終於又繳出一場帥氣好投，先發7局被敲7安打、僅失2分，有打線全力相挺，也助他的勝投穩穩進袋，這僅是他今年的第3勝。

江少慶 辛元旭

延伸閱讀

中職／悍將首款搖頭娃娃 江少慶當主角復刻笑肌和肌肉

中職／丘昌榮讓江少慶休8天再上 安得勝手指破皮再觀察

中職／讓江少慶、陳仕朋多休息 李子強扛先發

中職／悍將9局攻勢因雙殺夭折 丘總：暗號看錯

相關新聞

中職／催下去就過頭了…曾仁和觸身球後急call陳品捷

樂天桃猿隊「土虱」曾仁和前一場出賽，小拇指在比賽中逐漸腫脹起來，最終只投4局退場，本周是否按照輪值登板還未定案；意外插曲...

中職／兩洋砲取捨選了卡洛斯 丘總相中攻擊能力

富邦悍將隊的預備洋將找來洋砲卡洛斯（Carlos Franco），資歷中不具外野守備能力，總教練丘昌榮指出在抉擇的過程中...

中職／「全哥」的專屬代駕 莊韋恩看時機自動去熱車

富邦悍將隊「小跑車」莊韋恩近期多以代跑亮相，而且啟動時機多在比賽後段林益全安打上壘之後，因此多了一個新綽號，被隊友喚作全...

中職／二壘打榜「封神」 林益全自認榜單上他的腿最慢

富邦悍將隊神主牌級球星林益全近日悄悄在生涯二壘打榜竄升，以377支追平張泰山，未來每一支都是聯盟新高度，他對此表示：「關...

中職／洋將海！兄弟簽巴拿馬左投奧特羅 已有6位外援

中信兄弟隊今天公布新洋投，已與來自巴拿馬的左投奧特羅（Andy Otero）完成簽約，他預計9月上旬抵達台灣；加上奧特羅...

威廉波特少棒／彭政閔替中華小將加油：你們很厲害！

中職中信兄弟隊副領隊彭政閔21日抵達美國，預計將替美國職棒大都會隊台灣日開球，今天則先到威廉波特少棒賽現場，替台北市福林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。