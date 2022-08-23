中職／皺了的ACE重新燙平 江少慶7局好投擒服桃猿

富邦悍將隊今天祭出「愛慶baby打線」，第2局灌進本季最海量的7分大局，終場以10：2擊敗樂天桃猿隊，江少慶先發7局失2分，拿下本季第3勝；悍將本季5次狂攻9分以上，苦主都是猿隊。

猿隊推出以10勝居勝投王的洋投狂威先發，這是他連續第4周對上悍將，此役踢到大鐵板，先發4局、共用95球退場，被敲11安打、失9分都是責失分，防禦率從賽前的2.55暴漲到3.26。

狂威的「核爆」發生在第2局，還沒取得出局數，先被連6棒敲出安打，解決戴培峰、高國麟後，林益全、辛元旭又是安打，其中辛元旭單局敲出兩支二壘打，悍將串聯出罕見的7分大局，也是悍將本季單局最多得分。

狂威在中職單場最多失分之役原為去年10月7日，當時對手也是悍將，投7局被敲10安打、失7分，此役再由悍將刷新他的最慘烈戰役。此外，悍將本季共有5場單場攻下9分以上的比賽，對手全是猿隊，成為「無敵桃猿」今年最難纏的宿敵。

江少慶本季成績有如一張皺了的ACE，今天終於又繳出一場帥氣好投，先發7局被敲7安打、僅失2分，有打線全力相挺，也助他的勝投穩穩進袋，這僅是他今年的第3勝。