中職／陳柏豪熱投103球0分支援 姚杰宏對兄弟繳代表作

統一獅隊的「梅花2」陳傑憲因快篩陽性缺陣，為他頂上中外野位置的江亮緯，此役掃出兩分砲成為獅隊贏球的定心丸，獅隊終場以3：0擊敗中信兄弟隊，姚杰宏先發5.1局無失分，奪下生涯首場先發勝投。

兄弟陳柏豪上周以7局無失分奪得生涯第一場先發勝，今天續當「救火隊」，又是一場不俗好投，先發7局被敲8安打、失3分，可惜未獲打線任何支援。

陳柏豪首局被敲3安打，林安可的高飛犧牲打先讓他丟掉1分，第4局再挨了江亮緯的兩分砲，3分的差距形成兄弟跨不過的鴻溝，而他一路投到7局結束，熱投103球突破好投。

獅隊則由姚杰宏頂替古林睿煬的先發輪值空缺，投5.1局被敲3安打、4次四死球保送，第6局在保送後接續被敲安打，獅隊換上楊孟沅接手，讓許基宏敲出雙殺打化解危機；加上楊孟沅在內，獅隊共4任後援投手登板，兄弟未能擠出安打，比分也凍結在0：3。