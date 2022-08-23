日職／吳念庭維持手感單場2安2打點 西武擊敗羅德
旅日埼玉西武獅隊野手吳念庭近期維持打擊好手感，今天單場2安貢獻2打點，連4場出賽有安打、近兩戰單場都敲雙安，幫助球隊以5比4擊敗羅德隊。
日本職棒埼玉西武獅隊今天與千葉羅德海洋隊交手，吳念庭先發打5棒、守三壘，開賽就有表現，西武隊靠著四壞保送、源田壯亮安打推進，2人出局後吳念庭適時安打、一棒送回2分，幫助球隊取得2比0領先。
吳念庭4局吞下三振，西武隊靠著愛斗、栗山巧接連安打添分，西武隊5局再靠著外崎修汰適時二壘打送回團隊第4分，西武隊6局上靠著吳念庭左外野方向安打開啟攻勢，1人出局後栗山巧適時二壘打送回第5分。
羅德隊前5局沒有拿下分數，6局下靠著井上晴哉二壘打先追2分，菅野剛士適時安打送回第3分，8局再靠著安田尚憲二壘打追回1分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。
吳念庭8局敲出二壘方向滾地球出局，今天總計4打數敲出2支安打、貢獻2分打點，有1得分，賽後打擊率2成28。
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