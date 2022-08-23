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中職／悍將打線罕見又狂又威 讓狂威4局核爆9分

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
樂天桃猿隊洋投狂威。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊洋投狂威。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊打線今天又狂又威，面對樂天桃猿隊洋投狂威，第2局暴打11人次、敲出8安打，灌進7分大局，讓狂威以先發3局失9分寫下中職生涯最慘烈戰役。

以10勝居勝投王的狂威，連續第4周對悍將先發，悍將也越打越有心得，首局在他的兩次保送後，戴培峰的安打為悍將挹注第1分。

狂威的「核爆」發生在第2局，還沒取得出局數，先被連6棒敲出安打，解決戴培峰、高國麟後，林益全、辛元旭又是安打，其中辛元旭單局敲出兩支二壘打，悍將轉眼串聯出罕見的7分大局，也是悍將本季單局最多得分。

悍將在第3局繼續有分數進帳，狂威在兩出局後先保送申皓瑋，范國宸、戴培峰補上安打，再掃回1分。

狂威最終先發4局、共用95球退場，被敲11安打、失9分都是責失分，防禦率從賽前的2.55暴漲到3.26，他在中職的單場最多失分之役原為去年10月7日，當時對手也是悍將，投7局被敲10安打、失7分，今天又是悍將對他痛下殺手。

戴培峰 中職

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