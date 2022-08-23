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中職／二壘打榜「封神」 林益全自認榜單上他的腿最慢

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊林益全。 報系資料照
富邦悍將隊林益全。 報系資料照

富邦悍將隊神主牌級球星林益全近日悄悄在生涯二壘打榜竄升，以377支追平張泰山，未來每一支都是聯盟新高度，他對此表示：「關鍵還是要身體健康、穩定出賽，時間也要夠久。」他也坦言或許也是因為腳程不夠快，才有這項紀錄的誕生。

林益全堪稱「二壘打製造機」，生涯前13年，單季最多二壘打為2012年的46支，也是聯盟史上的單季最多二壘打紀錄，最少則為2020年的18支，以穩定的產出速度在這項榜單上「封神」。

「要怎麼打二壘打，說實在我也真的不知道，可能就是要打到對的地方。」至於腳程，林益全笑答，以打到一樣的位置來說，腳程快的選手當然有優勢上三壘，「我們不算速度頂尖的，二壘打至少在得點圈了吧。」

除了林益全、張泰山，史上擁有超過300支二壘打的選手，還有周思齊（333）、林泓育（319）、彭政閔（319）、林智勝（318）、高國慶（313），都不是以腳程著稱的選手。

林益全看了看名單，直率回應：「欸…認真講起來，他們每個都比我快啦！這名單裡有好幾個都有百盗。」就連身材胖嘟嘟的林泓育，林益全都自知不是對手，「我高中時就跑不贏我同學啊！他速度其實滿快的。」

被問到看好誰未來有機會挑戰二壘打紀錄，林益全認為現在多是18、19歲就進職棒，又有味全龍、台鋼雄鷹隊這樣的新軍，相對有機會在生涯初期就獲得穩定出賽，很多人都有機會，「只有時間打得夠久，每個人都有機會，現在年輕人速度快，有時候一壘打也被他們跑成二壘打，我們是一定要打到對的位置，讓外野手追球那種才能上二壘。」

若以年紀來看，遙遠的將來有機會追逐林益全紀錄的選手，可能要屬陳子豪，由於出道早，目前27歲已累積157支二壘打。

除了二壘打榜外，目前各類安打的生涯紀錄保持人，分別是一壘打王彭政閔（1515）、三壘打王張志豪（63）、全壘打王林智勝（297）。

林益全 林智勝 彭政閔

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