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棒球／大谷翔平今夏放異彩 家鄉甲子園熱潮更熾

中央社／ 東京23日綜合外電報導
大谷在大聯盟颳起旋風，讓日本甲子園風潮熱度更甚以往。 法新社
大谷在大聯盟颳起旋風，讓日本甲子園風潮熱度更甚以往。 法新社

日本球星大谷翔平今夏在美國追平貝比魯斯（Babe Ruth）百年來的單季10勝10轟紀錄，還榮膺體壇最佳男運動員，但讓家鄉老少目不轉睛的卻是大谷的起步之處─甲子園高中棒球賽。

在日本，8月代表酷熱、刨冰以及電視上的甲子園棒球賽，也就是2021年美聯MVP大谷翔平等棒壇巨星開啟職涯之處。

第104屆日本全國高中棒球錦標賽（俗稱夏季甲子園）昨天舉行決賽，宮城縣的仙台育英高中以8比1擊敗初次進決賽的山口縣代表下關國際高中奪冠。

經歷2020年因疫情取消、2021年看台幾乎淨空的情況後，今年觀眾重回兵庫縣的阪神甲子園球場，現場洋溢喜慶氛圍。

2019年紀錄片「甲子園：夢想競技場」的導演山崎艾瑪（Ema Ryan Yamazaki）告訴法新社：「一到夏天，你避不開它的。它非常戲劇化，因為每場都是淘汰賽，你只有一次機會，所以可能發生出乎意料的情況，沒什麼事說得準。」

山崎表示，在西方國家，「大家都愛贏家」，但在甲子園，「攝影機好像偏愛敗戰球隊」，會拉近拍攝球員落淚和心碎的畫面。

從啦啦隊、學校樂隊到經典名門隊服，甲子園反映了棒球的美國源頭，但獨特之處仍不少，像是在8月中旬日本人返鄉祭祖之際舉辦比賽，以及輸家會在球場上含淚挖土的傳統等，但今年基於疫情因素不准挖土。

夏季甲子園起始於1915年，資格賽階段有數以千計的隊伍互較高下，但只有49組隊伍能出線（每個府縣各有1個代表校、北海道與東京都各有2個代表校）。同一球場每年春天還會舉行「選拔高等學校棒球大會」（春季甲子園）。

甲子園孕育出的美國職棒大聯盟MLB球星包括鈴木一朗、松井秀喜，以及現年28歲的大谷翔平等。

甲子園 棒球 大谷翔平

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