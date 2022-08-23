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中職／觸身球砸斷肋骨 陳品捷初估休養8到12周賽季恐報銷
味全龍隊外野手陳品捷前一場出賽因觸身球傷退，今天檢查結果出爐，確認肋骨斷裂，推估需休養8到12周，要趕上季賽回歸難度高。
龍隊21日在天母球場出戰樂天桃猿隊，陳品捷在1局下就遭曾仁和的球打中右側肋骨，且正好是他的舊傷位置，隨即退場，等待腫脹消了後再照X光。
陳品捷今天透過IG證實傷勢為肋骨斷裂，今年要趕上季賽回歸的機率不高，他寫道：「可能沒辦法再跟大家一起拚戰季賽了，當然這也是棒球比賽的一部分。」他也提到，「接下來就是努力復健，讓骨頭恢復速度快一點，然後看有沒有機會再跟大家一起拚戰季後賽。」
球團表示，陳品捷的傷勢初估需要8到12周的休養，之後將持續追蹤他的復原進度。
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