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中職／「全哥」的專屬代駕 莊韋恩看時機自動去熱車
富邦悍將隊「小跑車」莊韋恩近期多以代跑亮相，而且啟動時機多在比賽後段林益全安打上壘之後，因此多了一個新綽號，被隊友喚作全哥的專屬代駕，他也對此笑說：「也是有機會上場表現，可以對球隊有貢獻，有種被肯定的感覺。」
莊韋恩的打擊能力是罩門，但腳程成為他留在一軍的最大武器，近12場出賽有9場是代跑上場。
談到隊友給他的新綽號，莊韋恩笑說：「就全哥有時需要代跑，或是子恩腳稍微比較慢一點的，也需要代跑，他們就說是我是全哥的專屬代駕。」現在看到林益全在比賽後段的打席，「就要去準備熱車一下」。
莊韋恩近期還解鎖一項初體驗，20日對味全龍隊之戰，他在7局出現在左外野，守了1局、沒有守備機會，這是他在一、二軍首度留下外野手正式出賽紀錄，但其實並非悍將用到沒人的應急之舉，而是莊韋恩的上場時機有特殊使用說明書。
總教練丘昌榮表示，莊韋恩有在練外野，若他在比賽後段上去代跑後，也可以接替外野守備，再輪到他的棒次時則會換上代打。
莊韋恩印象中自己從小學四年級起就站二壘，前一次守外野應是大學時，「剛好缺人，就去守個幾局。」今年在教練授意下開始小小練起外野，他說：「這陣子都有過去看球，教練也都有在說，如果有機會要去練看看，多一個位置多一個機會。」
莊韋恩坦言有陌生感，「稍微沒那麼有自信，漏掉的話，就會一直跑。」但也能利用自己的腳程優勢，「判斷沒有原本外野手那麼好，或許可以用腳程彌補一下。」
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