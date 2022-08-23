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中職／催下去就過頭了…曾仁和觸身球後急call陳品捷

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
樂天桃猿隊投手曾仁和。報系資料照
樂天桃猿隊投手曾仁和。報系資料照

樂天桃猿隊「土虱」曾仁和前一場出賽，小拇指在比賽中逐漸腫脹起來，最終只投4局退場，本周是否按照輪值登板還未定案；意外插曲是前役的一顆觸身球，釀成陳品捷的肋骨斷裂，曾仁和對此也很不捨，祝福學長可以順利治療、復健，趕快回到球場。

曾仁和在21日之戰於天母球場出戰味全龍隊，1局下對陳品捷投出觸身球，且正好砸在他的舊傷位置，陳品捷隨即退場，今天照完X光確認肋骨斷裂。

曾仁和、陳品捷同樣出身高雄五福國中，也都待過美國職棒小熊體系，這一球砸在與自己很有淵源的學長身上，他也在當天賽後就趕緊打了電話給陳品捷，關心他的狀況，「滿不希望這種事發生，跟他講時，他也是說球場上難免會碰到，叫我不要太放在心上。」

曾仁和對於這一球是滿滿的意料之外，「真的沒想到，剛好打到他拉到的地方，他應該也沒想到我手會開成那樣。」他透露當時是要投內角球，「應該說，太想執行內角，催下去就過頭了。」

該役曾仁和自己也有不適，他的小拇指在先前的出賽就因壓到地上而有不適，但練球時感覺無礙，反倒在比賽時越投越腫，不舒服的感覺越來越明顯，最終才4局提前退場。

曾仁和已去打針治療，至於本周出賽是否受到影響？總教練曾豪駒表示，目前還不確定，會先觀察兩天看看。

曾仁和 陳品捷 樂天桃猿

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