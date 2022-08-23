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中職／悍將安得勝二軍僅投1局退場 又是手指破皮影響

中央社／ 新北23日電
中職富邦悍將隊新洋投安得勝今天二軍出賽，因手指再次破皮投1局就退場。 美聯社
中職富邦悍將隊新洋投安得勝今天二軍出賽，因手指再次破皮投1局就退場。 美聯社

中職富邦悍將隊新洋投安得勝今天二軍出賽投1局就退場，總教練丘昌榮詢問狀況後表示，是手指再次破皮，應該會讓他維持投球適應縫線，本來就預計月底或9月初才會讓他上一軍。

富邦悍將隊新洋投安得勝14日在二軍出賽，用38球投2.2局無失分退場，回報狀況是台灣的球縫線較粗，所以手指有破皮的狀況。

安得勝今天再度於二軍先發出賽，對中信兄弟隊用24球投1局，沒被敲出安打，投出1次三振、2次保送，無失分就退場。

丘昌榮了解狀況後表示，安得勝是手指再度破皮，不會讓他完全停止投球，維持投球新長出來的皮才會比較厚，今天本來預計是投50、60球，下一次先發出賽希望他可以投到80球。

悍將洋投羅力9月2日先發完後就會引退，丘昌榮表示，安得勝本來的計畫就不會在本週上一軍，最快是月底或者9月初。

丘昌榮 富邦悍將 中職

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