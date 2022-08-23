中職／兩洋砲取捨選了卡洛斯 丘總相中攻擊能力

富邦悍將隊的預備洋將找來洋砲卡洛斯（Carlos Franco），資歷中不具外野守備能力，總教練丘昌榮指出在抉擇的過程中，最終考量攻擊能力，能否用得到卡洛斯，「先決條件還是本土投手這邊要有好的表現。」

考慮到羅力將在9月中引退離台，悍將啟動洋將補強，昨天證實簽下卡洛斯，守備位置為一壘、三壘，本季在美國大西洋獨立聯盟出賽101場，以打擊率2成98敲出110支安打、30發全壘打，貢獻95分打點。

被問到卡洛斯若升上一軍將放在什麼位置？丘總表示，預計是指定打擊、一壘或三壘，屆時還是要看他來台後的狀況，以及可以在哪個位置上幫助球隊加分。

丘昌榮指出，原本還有一位洋砲在考慮，是能守外野的，但最終決定挑選打擊能力比較好的卡洛斯，相中他的打點能力。