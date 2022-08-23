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威廉波特少棒／彭政閔替中華小將加油：你們很厲害！

中央社／ 台北23日電
彭政閔(右)到威廉波特為小將加油。 世界日報／特約記者廖華傑／攝影
彭政閔(右)到威廉波特為小將加油。 世界日報／特約記者廖華傑／攝影

中職中信兄弟隊副領隊彭政閔21日抵達美國，預計將替美國職棒大都會隊台灣日開球，今天則先到威廉波特少棒賽現場，替台北市福林國小棒球隊加油，「你們很厲害！我都沒打過這麼大的少棒賽。」

彭政閔20日出發展開美國行，此次除了將於美國時間28日赴美國職棒大聯盟紐約大都會隊台灣日開球外，也將去美職匹茲堡海盜隊小聯盟球隊觀摩交流，盼能帶給球隊不一樣的視野，提升球隊競爭優勢。

彭政閔21日抵達美國，22日在粉絲團發布照片，已先到大都會主場花旗球場參觀，今天彭政閔也特別到美國賓州威廉波特，幫正在比賽的北市福林國小棒球隊加油。

威廉波特賽事是許多台灣人的共同回憶，彭政閔也鼓勵球員們，「你們很厲害！我都沒打過這麼大的少棒賽」，球員們也開心圍著彭政閔簽名；LLB世界少棒錦標賽北市福林今天以7比0擊敗巴拿馬、拿下2連勝。

彭政閔到威廉波特為小將加油。 世界日報／特約記者廖華傑／攝影
彭政閔到威廉波特為小將加油。 世界日報／特約記者廖華傑／攝影

彭政閔(右)到威廉波特為小將加油。 世界日報／特約記者廖華傑／攝影
彭政閔(右)到威廉波特為小將加油。 世界日報／特約記者廖華傑／攝影

彭政閔 威廉波特 大都會

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