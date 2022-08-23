中職／日媒同步報導 井端弘和受邀來台客座很榮幸
中職台鋼雄鷹隊今天發布新聞稿，將邀請井端弘和擔任客座內野守備教練，預計10月初抵台，井端弘和接受日媒訪問提到，首度到國外執教，對於學習不同棒球文化和指導方式很期待。
中華職棒台鋼雄鷹隊今天發布新聞稿表示，球隊將於9月底展開集訓，希望從第一次集訓開始，極力強化守備、打造細膩球風，力邀去年東京奧運日本隊教練團井端弘和擔任客座內野守備教練，井端弘和今年7月底也擔任總教練帶領U12世界盃棒球賽日本隊來台比賽。
對於受邀來台，井端弘和欣然同意，接受日媒訪問表示，很榮幸可以擔任台鋼雄鷹隊的客座教練，來台跟球隊的領隊、教練團和球員溝通過後，了解球隊的需求，也可以知道該用什麼方式去協助和指導球員。
井端弘和表示，這是首度到國外執教，對於學習不同的棒球文化、不同的指導方法都很期待。井端弘和預計於10月4日至17日來台進行指導。
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