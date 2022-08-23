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棒球／日本U18代表隊20人出爐 甲子園好手大集合

中央社／ 東京23日綜合外電報導
日本22日公布U18世界盃棒球賽日本代表隊20人名單，不少人在今年夏季甲子園表現活躍。 法新社
日本22日公布U18世界盃棒球賽日本代表隊20人名單，不少人在今年夏季甲子園表現活躍。 法新社

日本22日公布U18世界盃棒球賽日本代表隊20人名單，不少人在今年夏季甲子園表現活躍，例如近江高校投手山田陽翔、大阪桐蔭高校捕手松尾汐恩等，預定8月28日起展開國內集訓。

U18世界盃棒球賽預計美國時間9月9日在美國佛羅里達開打，台灣隊預賽就要強碰日本隊，此次要力拚2連霸。

日本讀賣新聞報導，日本高中棒球聯盟（高校野球連盟）22日公布參加今年U18世界盃棒球賽的日本代表隊20人名單，預定8月28日起展開國內集訓。

日本代表隊20人名單如下：

投手7人：仙台育英高校古川翼、船橋市立船橋高校森本哲星、近江高校山田陽翔、大阪桐蔭高校川原嗣貴、九州國際大學附屬高校香西一希、海星高校宮原明彌、興南高校生盛亞勇太。

捕手3人：智辯學園和歌山高校渡部海、大阪桐蔭高校松尾汐恩、九州國際大學附屬高校野田海人。

內野手6人：聖光學院高校赤堀颯、天理高校藤森康淳、大阪桐蔭高校伊藤櫂人、履正社高校光弘帆高、廣陵高校內海優太、下關國際高校仲井慎。

外野手4人：聖光學院高校安田淳平、大阪桐蔭高校海老根優大、高松商業高校淺野翔吾、九州國際大學附屬高校黑田義信。

日本代表隊監督由明德義塾高校監督馬淵史郎擔任。

馬淵說，將以投手為中心的堅強守備及擅用機動力確實掌握得分機會的攻擊作為目標，在短時間提高球隊戰力，跟所有工作人員與球員團結一致，抱持以代表日本出賽為榮的心情參與大會。

日本電視台報導，這次獲選為日本代表隊的球員，包括在剛結束的第104屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）中表現亮眼的山田陽翔、松尾汐恩及淺野翔吾等人。

日媒Full-Count報導，山田在本屆夏季甲子園以「4棒王牌」身分，在5場賽事全數先發上場，投手部分拿下4勝、防禦率3.55、奪得51次三振；打者部分打擊率4成、敲出一支全壘打總計有9分打點。

松尾在本屆夏季甲子園出賽4場，打擊率高達5成71、敲出2支全壘打總計有9分打點。淺野本屆夏季甲子園出賽3場，打擊率高達7成、敲出3支全壘打總計有6分打點。

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