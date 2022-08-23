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中職／台鋼找井端弘和扎根守備 10月來客座指導兩周
台鋼雄鷹隊預計在9月下旬展開球隊集訓，球團希望從第一次的集訓就開始極力強化守備、打造細膩球風，球團今天宣布，邀請日本職棒「守備職人」、同時也是在東京奧運以教練身分幫助日本國家隊奪金的井端弘和，擔任客座內野守備教練。
井端弘和守備功力一流，2004到2009年奪日本職棒中央聯盟游擊金手套六連霸，之後兩季轉守二壘，2012年重返游擊不需適應期，再度獲當年度游擊金手套，總計七度拿下金手套獎，展現深厚守備實力；打擊方面，井端弘和以細膩打擊技巧著稱，日職生涯出賽1896場，累積0.281打擊率、1912支安打、56支全壘打、510分打點，另外有149次盜壘成功、248次犧牲觸擊成功。
退役之後，井端弘和在2016至18年擔任讀賣巨人內野守備跑壘教練，期間2017年亞洲職棒冠軍爭霸賽、2018年台日交流對抗賽」皆為日本代表隊教練團成員，接著2019年世界12強棒球賽、2021年東京奧運都是日本代表隊內野守備、跑壘教練，今年則帶領小球員來台征戰U12世界盃棒球賽，首度扛起總教練重任。
井端弘和預計於10月4日至17日來台進行指導，台鋼雄鷹球團特別感謝日本職棒聯盟協助此次派遣事宜，未來將持續強化與日本職棒界交流與合作，引進更多指導者人才。
球團期待借重井端弘和球員時期累積實戰經驗，以及退役後擔任職棒隊、國際賽成棒隊與少棒隊教練豐富資歷，傳承給年輕雄鷹選手，為團隊細膩的守備、打擊技術及觀念打下穩固基礎。
除了井端弘和擔任客座教練之外，台鋼雄鷹9月集訓的教練團籌組也陸續在進行，預計於近期內一併公布。
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