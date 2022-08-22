快訊

大逆轉！南市殺警案專案小組晚間比對身形 排除原鎖定嫌犯

甲子園／仙台育英力退下關國際稱霸 日本東北106年來首次奪冠

中央社／ 東京22日專電
仙台育英高中贏得今年甲子園冠軍。 擷圖自推特
仙台育英高中贏得今年甲子園冠軍。 擷圖自推特

第104屆日本全國高中棒球錦標賽（俗稱夏季甲子園）今天舉行決賽，宮城縣的仙台育英高中以8比1擊敗初次進決賽的山口縣代表下關國際高中，在隊史春夏共4次甲子園決賽中，首度達成稱霸全國夢想。

日本第104屆全國高中棒球錦標賽（日本稱日本全國高校野球選手權大會，俗稱夏季甲子園）今天在兵庫縣西宮市的甲子園球場登場，仙台育英高中以8比1擊敗山口縣代表下關國際高中，在隊史4次甲子園決賽（其中夏甲3次）奪冠，結束了東北6縣106年來決賽12連敗，首次奪冠的宿願。

日本東北6縣（青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形）從1915年首屆夏甲秋田中學（現名秋田縣立秋田高校）屈居亞軍以來，共9次夏甲、3次春甲（選拔高校野球大會）決賽吃了敗仗，連目前在美國職棒大聯盟MLB活躍的達比修有（宮城縣東北高校）在2003年夏甲、菊池雄星（岩手縣花卷東高校）在2009年春甲也都飲恨，只拿到亞軍。

日媒指出，今天仙台育英奪冠，是1915年夏甲第一屆比賽以來，第107年冠軍大旗首度「跨越白河」（或稱跨越白河之關）。

白河是指目前的福島縣白河市，如果甲子園比賽北海道或東北的隊伍奪勝，就以「跨越白河」一詞形容。

今天的比賽，仙台育英在4局一出局三壘有人的情況下，由齋藤陽擊出適時安打先馳得點，之後陸續得分，7局岩崎岩崎生彌擊出滿壘全壘打。

對於東北的學校首度奪冠一事，仙台育英監督須江航表示，百年來未開的門終於打開了，腦海浮現很多人的臉龐。以前得亞軍時，接獲東北和宮城縣很多人的留言訊息，能不辜負大家的熱情期待是最棒的。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，選手在練習棒球時有所受限。須江對著觀眾說：「青春明明是很『密』的，卻被說不能太『密』（人擁擠，不利防疫），選手在活動有時得停止下腳步，但都沒放棄。大家有目標，在黑暗中努力奔跑，請大家為全國的高中生鼓掌。」

仙台育英的隊長佐藤悠斗在賽後受訪時表示，與同伴流下歡喜的眼淚，而不是懊悔的眼淚，真的是太幸福了。自己受到很多人的支持，最想感謝的還是每天都支持自己的雙親。

仙台育英的投手齋藤蓉在賽後受訪時說：「在地方比賽時，除了我以外的4名投手都很努力，我才能被帶到甲子園來，在甲子園，我唯有努力投球。能獲得這樣的結果。」

甲子園 棒球 菊池雄星

延伸閱讀

堅決反對中共軍事挑釁 日華懇會長提福島五縣農產品

日媒分析：日相岸田染疫凸顯兼顧防疫與經濟相當困難

排球／中華女排提前晉級亞洲盃八強 預賽首戰不敵日本

港媒：中共藉核震懾美日別涉入台海 恐適得其反

相關新聞

經典賽／領隊會議有共識 中華隊兵符給餅總來扛

中華職棒今天召開領隊會議，會中討論明年經典賽中華隊總教練人選，獲得共識決議由統一獅隊總教練林岳平扛下重任，接下來將待9月...

中職／生涯「最後一武」 潘武雄哭了：拉扯一定會有

統一獅隊41歲老將「TAKE」潘武雄將在10月1日的引退賽後華麗換場，今天在記者會上，對選手生涯的「最後一武」也逐漸有了...

中職／睽違2526天重逢 麥力德、福來喜談再度搭檔心得

中信兄弟昨開箱新洋投麥力德，剛好搭配捕手是前隊友福來喜，兩人睽違2526天再次重逢，福來喜也特別為他留下首戰紀念球。 福來喜和麥力德曾在2014-15年曾共同效力美職皇家隊，距離上次搭檔已經是7

中職／9月2日來和羅力好好說再見 票房已售逾7500張

中職傳奇洋投羅力引退倒數，富邦悍將隊日前公布將在9月2日新莊球場之戰為他舉辦引退賽，對上樂天桃猿隊，至今天上午10點，票...

甲子園／仙台育英力退下關國際稱霸 日本東北106年來首次奪冠

第104屆日本全國高中棒球錦標賽（俗稱夏季甲子園）今天舉行決賽，宮城縣的仙台育英高中以8比1擊敗初次進決賽的山口縣代表下...

中職／彭政閔抵達大都會主場 提前感受球員休息區

中信兄弟副領隊、農場總管彭政閔日前受邀替大都會於周日（台北時間周一）舉辦的「台灣日」開球，今天他已抵達大都會主場花旗球場，除了替活動作準備，也提前感受一下大聯盟球員的球員休息區。 大都會舉行的台

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。