中職／彭政閔抵達大都會主場 提前感受球員休息區

中信兄弟副領隊、農場總管彭政閔日前受邀替大都會於周日（台北時間周一）舉辦的「台灣日」開球，今天他已抵達大都會主場花旗球場，除了替活動作準備，也提前感受一下大聯盟球員的球員休息區。

大都會舉行的台灣日過去曾邀請網球選手盧彥勳、高球名將曾雅妮、導演李安、董事長樂團等人開球，而彭政閔將會成為中職第一位，退休後前往開球的貴賓。

彭政閔昨晚已動身飛往美國，今天抵達大都會主場花旗球場，還特別感受一下大聯盟球員的球員休息區。彭政閔臉書官方粉絲團還放上照片寫下，「小編絕不會說這坐姿跟恰爸很像。」

彭政閔訪美這段時間，預計還會參訪匹茲堡海盜隊小聯盟，希望能藉由這樣的交流，帶給球隊不一樣的視野，提升球隊競爭優勢，目前計畫會在9月24日返台。