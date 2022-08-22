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經典賽／領隊會議有共識 中華隊兵符給餅總來扛

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊總教練林岳平。記者季相儒／攝影
統一獅隊總教練林岳平。記者季相儒／攝影

中華職棒今天召開領隊會議，會中討論明年經典賽中華隊總教練人選，獲得共識決議由統一獅隊總教練林岳平扛下重任，接下來將待9月初的選訓會議進行最後確認。

經典賽明年重出江湖，台灣是預賽的東道主之一，將在3月8日至13日登場，中華隊將與古巴、義大利、荷蘭及1支2022年資格賽勝出球隊，爭取前進8強的門票，而經典賽屬一級賽事，由中職聯盟負責組訓賽，今天也在領隊會議中討論相關事宜。

各隊共識由林岳平出任總教練，並不令人意外，今年初中職原本計畫出征、最終因疫情取消的台日職棒交流賽，就是由林岳平職掌聯隊兵符，今年明星賽也是由林岳平擔綱中華隊總教練，一直都是經典賽中華隊總仔的呼聲最高人選。

林岳平在2018年開啟教練生涯，2020年接掌獅隊一軍兵符第一季就變「冠軍教頭」，連兩年率隊闖進總冠軍賽，若確認接掌經典賽中華隊兵符，也將是他首度在一級國際賽事執教。

林岳平 中華隊 經典賽

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