中職／三連霸之獅剩兩人 潘武雄敲碗嘟嘟的眼淚首映

統一獅隊昔日三連霸的冠軍班底逐一卸下選手身分，今年是「TAKE」潘武雄即將完成「最後一武」，他是林岳平眼中的「甲魚」、高志綱眼中的「蜜蜂」、潘威倫眼中的「豹」，不變的特性都是平時默默的，卻會給對手關鍵一擊。

獅隊將在10月1日於台南球場為潘武雄舉辦引退賽，潘武雄也意識到選手生涯已經到了尾聲，今天在記者會上數次淚崩。

潘武雄回想以前看林岳平他們的引退賽，就覺得輪到自己時應該也會哭慘，其實也有念頭覺得就淡淡的退下來就好，但現在確定會有引退賽，他也笑說：「其實，我還滿期待的，應該會（哭）啦！」

多位冠軍獅班底作為長期戰友，今天都透過影片獻上祝福，也被問到他們眼中的潘武雄像是哪種動物，林岳平的答案是甲魚，「平時縮著，默默地做，當你有攻擊性去弄到他，一咬就不放，一咬手指就會斷。」高志綱說是蜜蜂，「每天該做的事都盡力去做，攻擊時他會給你關鍵一擊，找到最佳時機點去刺你。」潘威倫則認為是豹，「平常慢慢的，但追逐獵物時的眼神和速度是很快。」