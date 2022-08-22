中職／願秒讓55號 潘武雄比較怕讓他斷了4根骨頭的9號

統一獅隊老將潘武雄以標誌性的55號，記憶在球迷心中，他在展開職棒生涯的2006年其實身穿9號球衣，今天聊起這段往事還印象深刻，「9號（八字）比較重，我第一年穿，斷了4根骨頭。」

潘武雄將在今年打完引退、轉任教練，身上那件穿了16年的55號球衣，是否會繼續陪他展開教練生涯？他很率性回答：「只要有人想要，我會馬上讓出來。」被笑問應該沒有後輩敢要55號球衣，潘武雄納悶問：「為什麼不會？55號不會很重啊！」

潘武雄主動提及第一年使用的9號球衣，需要八字比較重的人才能穿，「第一年穿，斷了4根骨頭。9號真的…不知道是我的原因還是怎樣，周廣勝穿也是膝蓋不舒服。」語畢又自動修正，「沒有啦！八字夠重的，可能扛得住一片天。」

潘武雄的背號55號因嚮往松井秀喜而來，但初入職棒時，球團希望他能傳承羅敏卿而接下9號球衣，卻在第一年就遭遇大傷，認為與9號「八字不合」，隔年就換回他喜歡的55號。