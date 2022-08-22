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中職／「院長」屬性沒有懊惱 潘武雄鍾愛草皮的味道

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
潘武雄。 記者林伯東／攝影
潘武雄。 記者林伯東／攝影

潘武雄的17年中職選手生涯，有過風光，也有各種傷勢留下的烙痕，決定在今年球季後引退有一個關鍵原因，他說：「公司對我很好，受傷那麼多年，還可以在職棒圈打那麼久，是時候該為球隊付出了。」他認為若是在別隊，生涯可能很快就結束，「但我在統一打了17年。」

潘武雄的職棒篇章以2007年新人王華麗起步，曾奪兩座打擊王，但健康是他一輩子的課題，生涯交錯大大小小傷勢，單季不曾出賽破百場，在球迷之間有「院長」稱號。

回顧因傷蹉跎的生涯，潘武雄不說遺憾，「懊惱是不會，我在球場上就是全力去拚、毫不保留，我喜歡和投手對戰，喜歡在守備有更漂亮的美技，在場上都是盡我可以做到的本能表現給大家看。」他說：「如果再給我一次機會，我還是會這樣做。」

被問到若少了哪一次傷勢，或許可以經歷不同的生涯，潘武雄點出肩膀的傷，他在2010年因撲接造成左肩關節唇破損，他認為這是自己棒球生涯中最大的傷勢。

潘武雄說：「要說傷勢對自己的影響很大嗎？其實就只有丟球而已。」然而醫生下達「少撲令」，讓他總覺得棒球少了點什麼，「因為我喜歡撲接，喜歡草皮的味道。」

在那次肩膀傷勢後，潘武雄並沒有少撲過，「醫生說要去避免，但沒去嘗試怎麼知道做不到，去拚拚看，受傷了再來講。」「武式回答」讓媒體瞪大了眼，他解釋自己在撲的當下其實都沒事，只有在比較疲憊時會感覺不適，「我就覺得人總是要嘗試，不嘗試永遠是零。」

潘武雄 棒球 中職

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