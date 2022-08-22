中職／生涯「最後一武」 潘武雄哭了：拉扯一定會有

統一獅隊41歲老將「TAKE」潘武雄將在10月1日的引退賽後華麗換場，今天在記者會上，對選手生涯的「最後一武」也逐漸有了實感，淚水隨之奪眶而出，他坦言決定退役心裡的拉扯一定會有，但現在已經做好調適。被問到選手生涯的遺憾，他帥氣說：「沒有！沒有！打了17年，沒有遺憾了。」

獅隊將在10月1日於台南球場舉辦「光榮時刻—潘武雄引退」主題日，今天舉辦引退視覺、商品及售票發表記者會公布細節，記者會在回顧「TAKE」17年生涯的影片中展開。

潘武雄在舞台下看著影片，眼眶逐漸濕潤，最終沒能忍住眼淚，拭去眼角的淚水後，湧上更大的傷感。

潘武雄坦言，決定引退有掙扎，「拉扯一定會有，棒球是從小打到大，要放下真的很困難。」過程中多次哽咽到說不出話。他回想當初和老婆討論時，「她問我還有什麼目標想要達成，我說目前是沒有，因為我現在最想的是，如果真的是最後一年，想要再拿一座總冠軍，這樣子而已。」

儘管心情難掩激動，但決定卸下選手生涯，潘武雄說自己的心情已經做好調適，「引退後，就好好做教練的事情，也謝謝統一給我這個任務，我會好好傳承下去。」

獅隊為潘武雄推出「最後一武」引退系列商品，LOGO以潘武雄站上打擊區時準備的背影為主，結合55號背號及金色緞帶，表現出其在球隊中不可動搖的精神地位及重要性，除了主要的橘、黑色球隊配色外，也輔助應用榮耀感的金色元素，加上簡潔有力的最後一武書法字樣。

潘武雄。 統一獅臉書