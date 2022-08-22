快訊

同事悲痛不捨！殉職南警凃明誠日文佳曾助日客 曹瑞傑2年前台北調回

殺警凶嫌陳偉捷騎乘贓車曝！「369-PGB」深紅色光陽普通重機

台南2警遭刺身亡 游錫堃震怒：一定要判死刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／生涯「最後一武」 潘武雄哭了：拉扯一定會有

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
潘武雄。 記者林伯東／攝影
潘武雄。 記者林伯東／攝影

統一獅隊41歲老將「TAKE」潘武雄將在10月1日的引退賽後華麗換場，今天在記者會上，對選手生涯的「最後一武」也逐漸有了實感，淚水隨之奪眶而出，他坦言決定退役心裡的拉扯一定會有，但現在已經做好調適。被問到選手生涯的遺憾，他帥氣說：「沒有！沒有！打了17年，沒有遺憾了。」

獅隊將在10月1日於台南球場舉辦「光榮時刻—潘武雄引退」主題日，今天舉辦引退視覺、商品及售票發表記者會公布細節，記者會在回顧「TAKE」17年生涯的影片中展開。

潘武雄在舞台下看著影片，眼眶逐漸濕潤，最終沒能忍住眼淚，拭去眼角的淚水後，湧上更大的傷感。

潘武雄坦言，決定引退有掙扎，「拉扯一定會有，棒球是從小打到大，要放下真的很困難。」過程中多次哽咽到說不出話。他回想當初和老婆討論時，「她問我還有什麼目標想要達成，我說目前是沒有，因為我現在最想的是，如果真的是最後一年，想要再拿一座總冠軍，這樣子而已。」

儘管心情難掩激動，但決定卸下選手生涯，潘武雄說自己的心情已經做好調適，「引退後，就好好做教練的事情，也謝謝統一給我這個任務，我會好好傳承下去。」

獅隊為潘武雄推出「最後一武」引退系列商品，LOGO以潘武雄站上打擊區時準備的背影為主，結合55號背號及金色緞帶，表現出其在球隊中不可動搖的精神地位及重要性，除了主要的橘、黑色球隊配色外，也輔助應用榮耀感的金色元素，加上簡潔有力的最後一武書法字樣。

潘武雄。 統一獅臉書
潘武雄。 統一獅臉書

統一獅啦啦隊。 記者林伯東／攝影
統一獅啦啦隊。 記者林伯東／攝影

潘武雄 統一獅 棒球

延伸閱讀

中職／9月2日來和羅力好好說再見 票房已售逾7500張

中職／對羅力暖心招呼「哩賀！」印象深 林益全聽到引退很不捨

中職／引退最大遺憾 羅力：想親自為富邦悍將奪冠

中職／為了家人 羅力宣告引退潸然落淚

相關新聞

中職／生涯「最後一武」 潘武雄哭了：拉扯一定會有

統一獅隊41歲老將「TAKE」潘武雄將在10月1日的引退賽後華麗換場，今天在記者會上，對選手生涯的「最後一武」也逐漸有了...

中職／睽違2526天重逢 麥力德、福來喜談再度搭檔心得

中信兄弟昨開箱新洋投麥力德，剛好搭配捕手是前隊友福來喜，兩人睽違2526天再次重逢，福來喜也特別為他留下首戰紀念球。 福來喜和麥力德曾在2014-15年曾共同效力美職皇家隊，距離上次搭檔已經是7

中職／9月2日來和羅力好好說再見 票房已售逾7500張

中職傳奇洋投羅力引退倒數，富邦悍將隊日前公布將在9月2日新莊球場之戰為他舉辦引退賽，對上樂天桃猿隊，至今天上午10點，票...

中職／願秒讓55號 潘武雄比較怕讓他斷了4根骨頭的9號

統一獅隊老將潘武雄以標誌性的55號，記憶在球迷心中，他在展開職棒生涯的2006年其實身穿9號球衣，今天聊起這段往事還印象...

中職／「院長」屬性沒有懊惱 潘武雄鍾愛草皮的味道

潘武雄的17年中職選手生涯，有過風光，也有各種傷勢留下的烙痕，決定在今年球季後引退有一個關鍵原因，他說：「公司對我很好，...

中職／跟阿帕契合照 黃子鵬、曾仁和預演阿迷趴球衣

樂天桃猿隊阿迷趴（ARMY PARTY）邁入第10年，今年將在8月26到28日登場，雖然疫情影響，無法在球場進行大規模國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。