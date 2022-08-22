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中職／跟阿帕契合照 黃子鵬、曾仁和預演阿迷趴球衣
樂天桃猿隊阿迷趴（ARMY PARTY）邁入第10年，今年將在8月26到28日登場，雖然疫情影響，無法在球場進行大規模國軍慶祝活動，26日賽前仍邀請到國軍藝工隊到桃園球場表演並領唱國歌，球團今天也公布主題球衣，由黃子鵬、曾仁和躍上宣傳主視覺帥氣示範。
26日的國軍表演活動預計晚上6點15分開始，簡單隆重的國歌致敬儀式彰顯國軍，猿隊在這3天將穿上新球衣「桃猿城市AIR PORT CITY」實戰上場，向桃園航空城市及十年的阿迷趴致敬。
「桃猿城市AIR PORT CITY」球衣首度將球衣大胸設計為象徵桃園的「AIR PORT CITY」，搭配大身特別的城市紋及象徵十年和十號的「X」，右袖點綴了經典的桃園城市徽標「桃」，成為了城市球衣最大的支持。黃子鵬、曾仁和穿著城市球衣，走入桃園航空特戰指揮部的龍城營區，就像阿帕契直升機般戰力滿檔。
今年阿迷包內含城市紋口袋短T一件（F/XL/2XL）、樂天迫擊砲彈造型水壺一只、軍用手電筒造型噴罐一組（二支）以及「AIR PORT CITY」帆布袋一只，超過2590元的內容物只要1200元，限量300包，將於26日啟售。
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