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中職／睽違2526天重逢 麥力德、福來喜談再度搭檔心得

聯合新聞網／ 綜合報導
福來喜(右)與麥力德(左)過去就曾在美職皇家隊當過投捕搭檔。圖/中信兄弟提供
福來喜(右)與麥力德(左)過去就曾在美職皇家隊當過投捕搭檔。圖/中信兄弟提供

中信兄弟昨開箱新洋投麥力德，剛好搭配捕手是前隊友福來喜，兩人睽違2526天再次重逢，福來喜也特別為他留下首戰紀念球。

福來喜和麥力德曾在2014-15年曾共同效力美職皇家隊，距離上次搭檔已經是7年前的事了，沒想到兩人竟然會在中職同一支球隊再次相遇，據《自由體育》報導，福來喜透露自己和麥力德本來就是好友，如今又一起共同打球，非常開心。

麥力德昨天在最後一局登板，他則表示已經很久沒有丟最後一局了，「我今天感覺很好，大概是要在牛棚等很久，讓我覺得比較不習慣，我有跟福來喜討論，希望能趕快投一場找到感覺。」

中信兄弟總教練林威助也透露，昨天的計畫就是打算讓他下去嘗試一下，「剛好在比數比較拉開的時候，讓他下去先感受一下，會再和教練團討論，下一次何時要出賽。」

福來喜昨天開轟，談到自己先前面臨連續18打數無安打大低潮，他坦言，「就是要想辦法走出低潮，當然我也照著教練團指導，不過身為一名捕手除了打擊之外，怎麼樣引導投手也是很重要的，更重要的是這場比賽我們贏了。」

中信兄弟

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