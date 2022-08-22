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中職／第2個Franco九月抵台 悍將新洋砲取名「卡洛斯」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊今天公布新洋砲，證實就是外傳的Carlos Franco，譯名「卡洛斯」。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊今天公布新洋砲，證實就是外傳的Carlos Franco，譯名「卡洛斯」。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天公布新洋砲，證實就是外傳的Carlos Franco，譯名「卡洛斯」。卡洛斯今年效力美國大西洋職業棒球聯盟，並在6月份拿下單月打擊MVP，卡洛斯的加入，可望為悍將打線更添火力。

今年30歲的卡洛斯來自多明尼加，是一名右投左打的內野手，身高190公分、體重99公斤，17歲時進入美國職棒亞特蘭大勇士隊小聯盟體系，最高層級曾在2018年上到3A，該年119場出賽敲出109支安打、16轟、76分打點。

近年卡洛斯則效力於美國大西洋職業棒球聯盟，今年球季效力約克革命隊（York Revolution），101場出賽打擊率2成98，敲出110支安打、30發全壘打，貢獻95分打點，OPS1.031，目前在聯盟打點排名第1、全壘打數則排第2、安打數排名第4，在6月以單月3成72打擊率、9支全壘打獲選單月打擊MVP，並曾在今年入選大西洋聯盟明星賽先發三壘手。

卡洛斯預計於9月上旬抵台，完成相關隔離手續後即可加入球隊訓練，悍將陣中有范米特、富藍戈、安得勝與羅力等註冊洋將，羅力引退後，由卡洛斯支援悍將打線。

富邦悍將

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