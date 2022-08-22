澄清湖棒球場排定例行賽結束 今年入場逾8.3萬人創新高
中華職棒33年排定高雄澄清湖棒球場的最後一場例行賽，昨在獅象大戰畫下句點。高雄市府運發局統計，今年觀眾人數再創新高，超過8.3萬人次進場觀賽。局長侯尊堯表示，運發局努力的方向是確保球場舒適安全、提升職棒熱度，未來目標是場場都有超過5千人的盛況，帶動基層棒球，發展運動經濟。
高市府團隊去年底與各球團積極洽談，今年共有20場中華職棒例行賽於澄清湖棒球場舉行，包含中信兄弟3場、味全龍7場及統一獅10場。今年賽程受新冠肺炎疫情影響較輕微，沒有停賽或採取閉門開打模式，但上半季5月後確診人數攀升高峰，發生許多球員確診、比賽需延賽補賽情形。今年9月之後，澄清湖棒球場將交給台鋼進駐經營和練兵，例行賽今年排定的場次昨天是最後一場。
運發局統計，高雄澄清湖棒球場職棒例行賽自今年4月開打以來，總計8萬3682人次入場，為球隊應援加油，突破2018年的6萬3634人次、2019年的7萬2161人次、2021年的8萬零556人觀賽人數，再創中華職棒澄清湖棒球場例行賽入場人數新高。
侯尊堯表示，澄清湖棒球場排水性佳，在澄清湖球場開打的比賽，只要不是持續性大雨，都能順利完賽。針對有球團反應內野紅土較鬆軟問題，今年賽後都會將內野紅土區再加強滾壓、夯實、整平，確保比賽場地舒適安全。
侯尊堯說，最印象深刻是下半季7月27日味全和兄弟兩隊6比6平手，延長加賽到12局和局收場，比賽結束都已跨夜，因隔天還有球賽，同仁依然盡責完成內野紅土夯實、整平工作，完工下班已凌晨二點半。感謝成就每一場賽事現場辛苦的聯盟工作人員、清潔人員、接駁車司機，以及購票進場支持棒球的球迷。
侯尊堯表示，這周末到球場觀賽，看到內野看台兩邊二樓都快坐滿觀眾，顯示高雄球迷對棒球熱度持續回升。市府已成功迎來職棒第六隊，透過號召在地企業清景麟建築團隊及豐嶸建設公司領頭贊助接駁專車，並邀請在地棒球校隊入場看球，以及透過社群媒體舉辦贈獎活動，吸引民眾進場看球，不斷提升職棒熱度。
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