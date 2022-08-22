澄清湖棒球場排定例行賽結束 今年入場逾8.3萬人創新高

中華職棒33年排定高雄澄清湖棒球場的最後一場例行賽，昨在獅象大戰畫下句點。高雄市府運發局統計，今年觀眾人數再創新高，超過8.3萬人次進場觀賽。局長侯尊堯表示，運發局努力的方向是確保球場舒適安全、提升職棒熱度，未來目標是場場都有超過5千人的盛況，帶動基層棒球，發展運動經濟。

高市府團隊去年底與各球團積極洽談，今年共有20場中華職棒例行賽於澄清湖棒球場舉行，包含中信兄弟3場、味全龍7場及統一獅10場。今年賽程受新冠肺炎疫情影響較輕微，沒有停賽或採取閉門開打模式，但上半季5月後確診人數攀升高峰，發生許多球員確診、比賽需延賽補賽情形。今年9月之後，澄清湖棒球場將交給台鋼進駐經營和練兵，例行賽今年排定的場次昨天是最後一場。

運發局統計，高雄澄清湖棒球場職棒例行賽自今年4月開打以來，總計8萬3682人次入場，為球隊應援加油，突破2018年的6萬3634人次、2019年的7萬2161人次、2021年的8萬零556人觀賽人數，再創中華職棒澄清湖棒球場例行賽入場人數新高。

侯尊堯表示，澄清湖棒球場排水性佳，在澄清湖球場開打的比賽，只要不是持續性大雨，都能順利完賽。針對有球團反應內野紅土較鬆軟問題，今年賽後都會將內野紅土區再加強滾壓、夯實、整平，確保比賽場地舒適安全。

侯尊堯說，最印象深刻是下半季7月27日味全和兄弟兩隊6比6平手，延長加賽到12局和局收場，比賽結束都已跨夜，因隔天還有球賽，同仁依然盡責完成內野紅土夯實、整平工作，完工下班已凌晨二點半。感謝成就每一場賽事現場辛苦的聯盟工作人員、清潔人員、接駁車司機，以及購票進場支持棒球的球迷。