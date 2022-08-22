LLB次青少棒賽 中市中山國中稱雄台灣第8度奪冠

世界少棒聯盟（LLB）次青少棒決賽今天登場，台中中山國中發揮腳程與適時一擊能力，配合方紹齊完投，7比1擊敗美國西南區代表隊，過去11屆來台灣第8度在這項賽事奪冠。

第40屆LLB世界次青少棒錦標賽14日在美國密西根州泰勒（Taylor）開打，台中市中山國中代表亞太區參賽，前4戰都得分雙位數且完封對手，奪得國際組冠軍，決賽遭遇拿下美國組冠軍的德州聖體市（Corpus Christi）石油帶青少棒隊（Oil Belt LL）。

此役因雨延後一小時開賽。在眾多僑胞到場助陣下，台中中山前兩局展現氣勢，陳冠樺、何翁沛軒、邱宥得先後在兩人出局時，以安打送回進占得點圈的隊友，助球隊取得3分領先。

先發投手方紹齊前3局有效壓制對手，但4局上遭遇亂流，兩人出局、二壘有人時遭對手敲安掉1分，是台中中山本屆賽事首度失分。

隊友邱宥得4局下還以顏色，再次於兩人出局得點圈有人時揮出適時安打，比分差距再度拉到3分。

台中中山全場5度盜壘成功，5局下充分展現快腿優勢。陳韋帆在二、三壘有人時觸擊強迫取分，壘上兩名隊友都衝回本壘；羅邑章隨後靠觸身球上壘，接著盜上二壘，最後趁方紹齊擊出內野滾地球跑回本壘，攻下全隊第7分。

方紹齊投球威風八面，7局送出8次三振，被敲6支安打僅失1分，以94球完投，且用再見三振助球隊拿下冠軍。他在這屆賽事投打俱佳，出賽5場，21打數敲出14支安打，包括2發全壘打。

台中中山總教練藍文權賽後接受中央社電訪時說，方紹齊、邱宥得、宋米家在這屆賽事表現優異，更重要的是所有球員都各司其職，發揮團隊戰力，球隊才能如此順利獲勝。

台中中山這5場比賽灌進61分，5度開轟，而且沒有出現失誤。藍文權表示，教育、品德及場上態度是他在意的重點，只要球員平時養成良好習慣，場上就可專注在每個狀況、每一顆球，表現也比較不會失常。

LLB次青少棒賽1981年設立，台灣2010年首度參賽便奪冠，2013年至2018年達成6連霸。過去兩年，這項賽事受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而取消。

台中市中山國中5月在國內選拔賽謝國城盃全國青少棒錦標賽奪冠，由於LLB次青少棒賽亞太區資格賽取消，直接由2019年在亞太區拿下冠軍的台灣取得亞太區資格，派隊參加在密西根州泰勒舉辦的世界賽。

台中中山2014年、2015年兩度在LLB次青少棒賽奪冠，這次是藍文權第3度在這項賽事帶隊抱回冠軍。總統蔡英文、副總統賴清德、外交部長吳釗燮及駐美代表蕭美琴立即拍發賀電，由駐芝加哥辦事處代表頒贈。

藍文權感謝校方、政府等多方人士支持，讓球隊訓練無後顧之憂，足以應付這次賽事挑戰。他也感謝球員賣力練習，以訓練打下紮實根基，球隊返台後會繼續努力。