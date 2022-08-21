中職／「有些事比300轟更重要」 林智勝平靜迎接大紀錄

味全龍隊今天以7：3擊敗樂天桃猿，今年首度在主場擊敗猿軍，林智勝以包含兩分砲在內的雙安、兩分打點獲選單場MVP，步步逼近300轟里程碑，他的心情很平靜，他說：「有些東西比300轟更重要。」

林智勝今天度過忙碌的一天，賽前先簽了100個搖頭公仔，開賽第一打席就開轟。他透露，其實上周就感覺身體有點疲勞，揮棒有點跟不上，休息時也一直在打擊，希望先找回擊球感覺，「沒想到會打全壘打，只是想先把擊球做扎實，結果就是全壘打。」面對曾仁和開砲的球是失投，「我有問嚴宏鈞，他說是要外角，跑太大～太大了～跑到紅中。」

這一發全壘打，讓他的生涯全壘打數來到297轟，步步逼近300轟里程碑，他說目前心境其實很平靜，「可能越靠近就越覺得，有些東西比300轟更重要。」

林智勝主動提到，龍隊今年還沒有在主場贏過猿隊，賽前大家互相鼓勵的氛圍，很像在打總冠軍賽，希望這場比賽贏下來，能讓全隊有收穫，重點是球隊有贏，至於自己的全壘打，「沒有想那麼多欸！如果可以順順地達到就達到。」

但他也坦言，畢竟過去兩年出賽時間不多，今年來到龍隊獲得重用，他也覺得很珍惜，「希望可以證明一些什麼，畢竟有兩年沒那麼多時間在球場上拚，來到這邊還滿受重用，我覺得我還滿珍惜的，希望至少要讓味全另眼相看，我還有一些價值存在。」

龍隊此役贏球後，以41勝1和36敗、勝率5成32，持續穩固全年第二的位置，林智勝對此不認為是自己的功勞，而是小龍們經過一年職棒賽季歷練的成長，「他們很棒，我只是附加在旁邊，跟他們一起努力，我沒有那麼偉大。」