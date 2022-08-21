中職／怎麼投怎麼贏 吳哲源7.1局好投讓「獅」骨無存

統一獅隊今年過不了的關卡有點多，今天中信兄弟隊推出的先發投手吳哲源就是其一，此役又對獅隊繳出7.1局失1分（無責失）好投，力挺兄弟以8：1大勝，吳哲源拿下本季第6勝，對戰獅隊的4場先發全贏。

獅隊本周將洋投柯瑞調入牛棚，換上40歲的「嘟嘟」潘威倫接替輪值空缺，先發5局被敲8安打、失4分。

潘威倫首局在一、二壘有人時面對周思齊，而他掃向中外野方向的飛球，在三不管地帶落地後還滾到後方，反倒形成二壘打，一棒幸運刷進兩分；潘威倫第6局繼續站上投手丘，一個出局數都沒拿到，被連4棒敲出安打，岳東華在滿壘時掃出二壘打，也打退了潘威倫。

兄弟在比賽後段持續猛攻，第7局灌進4分，包括福來喜的兩分砲，讓雙方差距來到8：1，而吳哲源在8局下續投，一出局後釀成滿壘，兄弟換上呂彥青接手，以雙殺瓦解危機，也保住吳哲源的7.1局好投維持在無責失的狀態。

吳哲源延續今年的「除獅機」特色，本季4場對上獅隊的先發，合計取得4勝0敗、防禦率0.96。

兄弟新洋投麥力德在9局「開箱」，投1局無失分，僅被胡金龍敲出安打，投出1次三振。