快訊

余祥銓護送余苑綺遺體至一殯 余天、李亞萍忍痛缺席

中職／「有些事比300轟更重要」 林智勝平靜迎接大紀錄

1小時車程變4小時！旗津風箏節今湧入逾3萬多人 離場民眾塞到崩潰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／大啖藥燉土虱 林智勝兩分砲炸出龍隊3連勝

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
林智勝首局敲出兩分砲，生涯第297轟。記者陳正興／攝影
林智勝首局敲出兩分砲，生涯第297轟。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊「土虱」曾仁和今天經歷在中職失分最多的一役，面對味全龍隊只投4局，被敲6安打、失5分，包括挨了林智勝的兩分砲，龍隊終場以7：3拿下3連勝，曾仁和承擔本季第1敗。

龍隊由林子昱先發，猿隊則由曾仁和把關，兩位先發投手都只投4局收工，林子昱被敲6安打裡就有5支長打，導致危機不斷，第5局被成晉掃出二壘打後，在還握有5：3領先時被換下，沒有爭取勝投的機會。

曾仁和則在1局下就遭到林智勝的生涯第297轟重擊，3局下再被5安打串聯失血3分，儘管第4局狀況回穩，仍在用球數僅69球情況下未續投第5局，以4局失5分結算。

曾仁和的中職生涯最短先發為今年4月10日的0.1局，但當時是因強襲球傷退，去年則有一場2.2局失3分（責失2分）退場，今天寫下在中職失分最多的一戰。

猿隊林立今晚又扮演「核彈頭」，第1球就掃出全壘打，單季3度首局首打席首球炸裂為史上第一人，生涯4度則追平羅偉、並列聯盟之最，這一轟同時也讓他完成本季10轟、100安，兩項數字都在聯盟領跑。

樂天桃猿隊曾仁和先發4局失5分。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊曾仁和先發4局失5分。記者陳正興／攝影

曾仁和 中職

延伸閱讀

中職／熱簽100隻搖頭娃娃後 林智勝炸裂297轟

中職／受到兄弟室友林智勝刺激 王勝偉要求自己更好

中職／王勝偉化身「老將版江坤宇」 成悍將游擊解決方案

中職／林智勝收到父親節大禮PS5 感謝女兒捐錢給老爸

相關新聞

中職／「有些事比300轟更重要」 林智勝平靜迎接大紀錄

味全龍隊今天以7：3擊敗樂天桃猿，今年首度在主場擊敗猿軍，林智勝以包含兩分砲在內的雙安、兩分打點獲選單場MVP，步步逼近...

中職／大啖藥燉土虱 林智勝兩分砲炸出龍隊3連勝

樂天桃猿隊「土虱」曾仁和今天經歷在中職失分最多的一役，面對味全龍隊只投4局，被敲6安打、失5分，包括挨了林智勝的兩分砲，...

中職／怎麼投怎麼贏 吳哲源7.1局好投讓「獅」骨無存

統一獅隊今年過不了的關卡有點多，今天中信兄弟隊推出的先發投手吳哲源就是其一，此役又對獅隊繳出7.1局失1分（無責失）好投...

中職／熱簽100隻搖頭娃娃後 林智勝炸裂297轟

味全龍隊「大師兄」林智勝持續堆高障礙，今天在1局下就敲出兩分砲，生涯累積297轟，距離生涯300轟倒數3發。

中職／十轟、百安一次滿足 林立還寫下史上第一的紀錄

中職今年第一位10轟、第一位100安打者，樂天桃猿隊林立一次滿足，今天在天母棒球場對上味全龍隊，面對林子昱的第一球就炸裂...

中職／桃猿當羅力的引退賽對手 曾總不說再見說祝福

傳奇洋投羅力即將結束10年中職生涯，富邦悍將隊選在9月2日為他舉辦引退賽，屆時樂天桃猿隊將是對手，準備怎麼向他說再見？總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。