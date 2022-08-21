中職／大啖藥燉土虱 林智勝兩分砲炸出龍隊3連勝

樂天桃猿隊「土虱」曾仁和今天經歷在中職失分最多的一役，面對味全龍隊只投4局，被敲6安打、失5分，包括挨了林智勝的兩分砲，龍隊終場以7：3拿下3連勝，曾仁和承擔本季第1敗。

龍隊由林子昱先發，猿隊則由曾仁和把關，兩位先發投手都只投4局收工，林子昱被敲6安打裡就有5支長打，導致危機不斷，第5局被成晉掃出二壘打後，在還握有5：3領先時被換下，沒有爭取勝投的機會。

曾仁和則在1局下就遭到林智勝的生涯第297轟重擊，3局下再被5安打串聯失血3分，儘管第4局狀況回穩，仍在用球數僅69球情況下未續投第5局，以4局失5分結算。

曾仁和的中職生涯最短先發為今年4月10日的0.1局，但當時是因強襲球傷退，去年則有一場2.2局失3分（責失2分）退場，今天寫下在中職失分最多的一戰。

猿隊林立今晚又扮演「核彈頭」，第1球就掃出全壘打，單季3度首局首打席首球炸裂為史上第一人，生涯4度則追平羅偉、並列聯盟之最，這一轟同時也讓他完成本季10轟、100安，兩項數字都在聯盟領跑。