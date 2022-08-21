日職／吳念庭單場2安1得分 宋家豪中繼成功
旅日西武獅隊野手吳念庭近期維持好手感，今天單場2安、連3場出賽敲安；樂天金鷲隊投手宋家豪今天登板投1局、近3場出賽無失分，拿下中繼成功。
日本職棒埼玉西武獅隊今天與歐力士猛牛隊交手，西武獅隊台灣野手吳念庭先發打5棒、守三壘；西武獅隊1局有攻勢，靠著源田壯亮安打、森友哉選到四壞保送，山川穗高適時安打先拿1分，再靠著暴投跑回第2分，吳念庭選到四壞保送上壘。
吳念庭3局率先敲出中外野方向安打，但隊友沒有延續攻勢，西武隊5局靠著吳念庭左外野方向安打開啟攻勢，愛斗安打推進，1人出局後柘植世那適時安打，吳念庭跑回球隊第3分。
吳念庭6局敲出左外野方向飛球出局，8局敲出游擊方向飛球出局，總計4打數敲出2支安打，有1得分、連3場出賽敲安，賽後打擊率2成22；西武隊終場以3比1拿下勝利。
樂天金鷲隊今天與千葉羅德海洋隊交手，兩隊前4局打完0比0僵持不下，樂天隊5局靠著小深田大翔二壘打送回致勝分，樂天隊7局換上宋家豪登板中繼。
宋家豪面對首名打者投出四壞保送，抓到盜往二壘的跑者，接著連投2次三振、完成投球任務，總計用12球投1局，沒被敲出安打，投出1次保送、2K、無失分，最快球速150公里，球隊以1比0拿勝，宋家豪拿下中繼成功、賽後防禦率2.45。
#呉念庭 選手の素早いチャージと軽快なスローイング！#エンス 投手の好投を野手陣の堅い守備が支えます！#埼玉西武ライオンズ #seibulions #WILDユニ pic.twitter.com/VlDIzssxIK— 埼玉西武ライオンズ (@lions_official) August 21, 2022
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