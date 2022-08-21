中職／連2場投不滿5局體力下滑 王溢正苦笑：有年紀了

中職樂天桃猿隊投手王溢正近2場先發都投不滿5局吞敗，王溢正坦言身體體力有點下滑，他苦笑說有年紀了，但多點機會上場是好事，希望對球隊有貢獻。

中華職棒樂天桃猿隊投手王溢正這2個球季都是先發、後援兩頭跑，去年34場出賽（8場先發），總計投64.2局戰績2勝3敗，防禦率5.98。

王溢正今年球季目前為止15場出賽（10場先發），總計投57.2局戰績6勝3敗，防禦率3.43，先發場次已經超越去年，局數慢慢追上。

王溢正近2場先發出賽，都只投4局就退場，總教練曾豪駒表示，休息5天先發，這樣的輪值狀況可能讓他有點疲憊，上一場先發出賽對悍將投4局失掉6分責失分，從過往數據看來，王溢正對戰悍將本來就比較吃虧，會再持續觀察，但本週的輪值還是正常。

王溢正表示，因為也有年紀了，感覺到近期體力稍微有點下滑，休息這麼短天數先發有點影響，但還是要照著輪值走，沒有投好是自己的問題。

王溢正10月就要滿37歲，談起這2年的角色變動，他也表示算是學習經驗，也不可能一直處於高峰，總會經歷一些狀況不好的時候，「我也算資深了，經歷過去不熟悉的位置，之後也可以傳承經驗。」

今年投球局數快要超越去年，王溢正表示，去年沒有投到100局，今年有多點機會是好事，也是挑戰，希望今年可以至少投到100局、對球隊做出貢獻。