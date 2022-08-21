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中職／十轟、百安一次滿足 林立還寫下史上第一的紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
林立生涯4度首局首打席首球開轟，追平聯盟紀錄。記者陳正興／攝影
林立生涯4度首局首打席首球開轟，追平聯盟紀錄。記者陳正興／攝影

中職今年第一位10轟、第一位100安打者，樂天桃猿隊林立一次滿足，今天在天母棒球場對上味全龍隊，面對林子昱的第一球就炸裂陽春砲，本季第100安同時也是他的本季第10轟，生涯4發首局首打席首球全壘打則追平史上最多。

林立今年在各項打擊榜上領跑，至今天賽前以9轟、99安、3成44打擊率都居領先位置，今天在第一局首球就開砲。

林立靠這一轟同步完成單季100安、10轟，雙雙都是聯盟第一人，而他在今年打到第72場集滿百安，產出全聯盟第一位百安打者的進度為近8年來最慢，2015到21年間，單季最速百安為2016年王柏融的59場，最慢則是2018年廖健富的68場；前一個著名的「不彈球年」2014年，當年胡金龍也是在第72場成為該季第一位百安打者。

此外，這一發全壘打，已是林立生涯第4支首局首打席首球全壘打，追平1996、97年效力統一獅隊的洋將羅偉，並列中職史上第一。

林立

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