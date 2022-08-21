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中職／鞏冠維持手感有方法 對U18國手3人印象深

中央社／ 台北21日電
中職味全龍隊吉力吉撈．鞏冠。 中央社
中職味全龍隊吉力吉撈．鞏冠。 中央社

中職味全龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠8月歸隊首戰就開轟，能維持好手感歸功於有一直關注比賽做功課，二軍復健賽有與U18世界盃棒球賽培訓隊交手，也點名對其中3人印象深刻。

中華職棒味全龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠7月初因為左膝十字韌帶稍微拉傷下二軍，他表示前2週在二軍就有安排實戰，打至少4場隊內紅白戰，還有一場與U18世界盃棒球賽培訓隊的交流賽。

吉力吉撈．鞏冠8月18日歸隊首戰就開轟，昨天與富邦悍將隊比賽，也有單場1安1打點表現，吉力吉撈．鞏冠表示，雖然因傷下二軍，但期間一直都有透過電視看比賽，有持續跟投手的節奏、沒有讓自己閒著，歸隊維持不錯手感、歸功那段期間有做功課、有跟到比賽節奏。

吉力吉撈．鞏冠歸隊後來沒有蹲捕出賽，他表示，目前已經有在做接捕的訓練了，把肌力練好，可以正式上場蹲捕可能還需要1至2週，不會讓自己太急，球隊中還有蠻多好的捕手，在這段時間想辦法把身體練強壯一點。

對U18世界盃棒球賽培訓隊比賽，吉力吉撈．鞏冠點名對3名球員印象深刻，包括北科附工內野手王念好、統一獅隊今年選秀首輪選進內野手黃勇傳、台鋼雄鷹首輪第7順位選入投手伍祐城。

吉力吉撈．鞏冠表示，王念好揮棒很不錯，揮棒速度快、力量很大，黃勇傳身體蠻壯的、爆發力不錯，伍祐城則是球速很快，只是有些縫線球轉和控球上需要再加強，但以這個年紀可以投到150公里很不錯，要好好保護自己、不要受傷。

鞏冠 棒球 味全龍

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