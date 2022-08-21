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中職／看見林辰勳的沉穩 捕手吉力吉撈．鞏冠有好評

中央社／ 台北21日電
中職味全龍隊林辰勳。 中央社
中職味全龍隊林辰勳。 中央社

中職味全龍隊20歲捕手林辰勳近期表現不錯，學長吉力吉撈．鞏冠過去在訓練營帶過林辰勳，稱讚林辰勳很沉穩、不慌不忙，看到他的成長替他開心。

中華職棒味全龍隊捕手林辰勳近期有不錯表現，昨天賽後總教練葉君璋直言：「看到國家未來捕手的希望」，今天再次稱讚林辰勳，以他目前的年紀有這樣的表現蠻好的。

葉君璋也提到，林辰勳才剛進到職棒，想法上會比較乾淨，慢慢的遇到一些狀況後，就要看他怎麼解決、教練團怎麼協助他，要觀察他會不會鑽牛角尖，如果遇到瓶頸、可以克服，往好的方向走，相信他會成長成一名不錯的捕手。

龍隊陣中有旅外資歷的捕手學長吉力吉撈．鞏冠也很有感觸，吉力吉撈．鞏冠因膝傷，近期還沒有蹲捕出賽，吉力吉撈．鞏冠表示，受傷期間看到林辰勳的表現很欣慰，不會特別去跟他說什麼，只是提醒他，要把身體素質練好，各方面力量提升、自然而然會有自信去表現。

吉力吉撈．鞏冠稱讚林辰勳是很認真的球員，看見他的特質，主要是個性成熟、很沉穩，面對狀況可以不慌不忙，知道自己該做什麼，在這個年紀可以有這樣的表現很不錯。

鞏冠 味全龍 葉君璋

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