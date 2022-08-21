中職／桃猿輪值「預備軍」 翁瑋均估9月初升一軍

樂天桃猿隊先發輪值的「預備軍」熱機倒數中，翁瑋均已連兩場在二軍投到5局，教練團採取持續觀望態度，希望等他狀況更穩定、球數達到100球再拉上一軍，時間點預計在9月初。

猿隊今年戰績獨走，先發輪值由黃子鵬、狂威、霸林爵扮演三大支柱，王溢正、曾仁和也不時繳出佳作，但狀況、健康的維持是課題，王溢正近兩場都只投4局吞敗，總教練曾豪駒認為他的狀況還OK，「只是可能這陣子輪值下來有些疲勞，加上過往對戰富邦也比較吃虧。」

王溢正本周仍會按照正常輪值先發出賽，教練團持續觀察狀況，接下來若翁瑋均能順利在9月初回到一軍助陣，也會有空間啟動輪休。

翁瑋均因兩次手肘骨刺清除手術，本季尚未於一軍出賽，對於他上一軍的時間點，曾豪駒表示，「沒那麼快，他現在是能投到5局了，但等狀況穩定一點再拉上來，希望他的球數可以先到100顆，再輪值一次觀察看看，大概會在9月初。」

翁瑋均從7月13日起開始在二軍出賽，目前已登板5場，近兩場都投到5局、單場最多用球數85球。