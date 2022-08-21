快訊

FT：台灣本周準備接待更多外國訪問團

獨／網傳高雄人蛇騙200餘人赴柬埔寨！警證實已出境 鄰居曝他「鬼頭鬼腦的」

上海祭限電措施 外灘等地景觀照明暫停2天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／桃猿輪值「預備軍」 翁瑋均估9月初升一軍

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊投手翁瑋均。報系資料照
樂天桃猿隊投手翁瑋均。報系資料照

樂天桃猿隊先發輪值的「預備軍」熱機倒數中，翁瑋均已連兩場在二軍投到5局，教練團採取持續觀望態度，希望等他狀況更穩定、球數達到100球再拉上一軍，時間點預計在9月初。

猿隊今年戰績獨走，先發輪值由黃子鵬、狂威、霸林爵扮演三大支柱，王溢正、曾仁和也不時繳出佳作，但狀況、健康的維持是課題，王溢正近兩場都只投4局吞敗，總教練曾豪駒認為他的狀況還OK，「只是可能這陣子輪值下來有些疲勞，加上過往對戰富邦也比較吃虧。」

王溢正本周仍會按照正常輪值先發出賽，教練團持續觀察狀況，接下來若翁瑋均能順利在9月初回到一軍助陣，也會有空間啟動輪休。

翁瑋均因兩次手肘骨刺清除手術，本季尚未於一軍出賽，對於他上一軍的時間點，曾豪駒表示，「沒那麼快，他現在是能投到5局了，但等狀況穩定一點再拉上來，希望他的球數可以先到100顆，再輪值一次觀察看看，大概會在9月初。」

翁瑋均從7月13日起開始在二軍出賽，目前已登板5場，近兩場都投到5局、單場最多用球數85球。

翁瑋均 王溢正 曾豪駒

延伸閱讀

中職／桃猿當羅力的引退賽對手 曾總不說再見說祝福

中職／林立、成晉相爭打擊王 曾豪駒點名王勝偉也不錯

中職／分析羅力指叉球全聯盟最好 曾豪駒明年想挖羅力

中職／成晉消失的第5安 曾總確定提出申訴

相關新聞

中職／桃猿當羅力的引退賽對手 曾總不說再見說祝福

傳奇洋投羅力即將結束10年中職生涯，富邦悍將隊選在9月2日為他舉辦引退賽，屆時樂天桃猿隊將是對手，準備怎麼向他說再見？總...

中職／羅力參與的最後主題日 宇宙悍將、勇士首度聯名

宇宙級合體出現，富邦悍將、富邦勇士齊聚，將在9月3日、4日舉辦下半季第二檔主題日「缺一不可・勇士將臨」，這是富邦悍將與富...

中職／看見林辰勳的沉穩 捕手吉力吉撈．鞏冠有好評

中職味全龍隊20歲捕手林辰勳近期表現不錯，學長吉力吉撈．鞏冠過去在訓練營帶過林辰勳，稱讚林辰勳很沉穩、不慌不忙，看到他的...

中職／桃猿輪值「預備軍」 翁瑋均估9月初升一軍

樂天桃猿隊先發輪值的「預備軍」熱機倒數中，翁瑋均已連兩場在二軍投到5局，教練團採取持續觀望態度，希望等他狀況更穩定、球數...

中職／1個富藍戈不夠就找2個 悍將鎖定獨聯30轟打點王

富邦悍將隊洋投羅力投完最後兩場比賽就要退休，留下的洋將空缺已經有譜，據傳延攬今年在美國獨立聯盟大西洋聯盟有30轟、95分...

中職／「投得謹慎」 龍王繳代表作

味全龍隊昨晚以3：1驚險擊敗富邦悍將隊，靠得是「龍王」王維中重新復活，繳出先發6.2局僅失1分的本季代表作，加上郭天信5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。